Alba Cargol, escritora: "Las lectoras estábamos cansadas de leer protagonistas femeninas que no son complejas"

Quien la sigue la consigue. Si no que se lo digan a Alba Cargol, esta joven escritora, que a sus 31 años ha logrado el sueño que ha estado persiguiendo "durante años".

Natural de Zaragoza, Alba tenía claro desde niña que su vida se iba a desarrollar rodeada de libros lo que le llevó a estudiar el grado de estudios ingleses y luego continuó con un máster de edición y adentrarse en el mundo editorial.

Sin embargo, esto no le frenó para intentar ver sus libros publicados bajo su firma, eso sí su primera incursión en el mundo editorial para intentar publicar fue en inglés.

"Estuve 3 o 4 años intentando publicar en inglés, pero el mercado anglosajón es muy complicado y hay muchísima competitividad", detalla esta joven.

Esta situación derivó que durante un año dejara de intentarlo. Aunque eso no significó que se rindiera ya que se dio la oportunidad a través de las redes sociales para encontrar su sitio.

"Quería encontrar mi comunidad con vistas a poder autopublicarme. Además como soy muy lectora, fue muy orgánico hablar de lo que escribía y leía", cuenta. Así sus inicios se alejan al contenido que se puede ver en su cuenta.

"La lectura pasó de ser algo más solitario a darte cuenta de que hay más personas a las que les gusta lo mismo que a ti y que quieren compartirlo"

Su forma de ser introvertida le llevó a comenzar con reseñas escritas o solo mostrando las manos sosteniendo los libros.

El buen feedback que estaba recibiendo y "lo orgánico" que se fue formando su comunidad de seguidores le propició cambiar de formato y empezar a grabar vídeos en el que se le veía hablar mientras recomendaba libros, contaba su experiencia editorial o hacía reseñas de los ejemplares que leía.

"Me sentí muy acogida desde el principio. La lectura pasó de ser algo más solitario a darte cuenta de que hay más personas a las que les gusta lo mismo que a ti y que quieren compartirlo", reflexiona.

A pesar de estar en el mundo de las redes sociales desde junio de 2023, esta joven cuenta aliviada que no ha tenido que convivir demasiado con ese franja de usuarios que se dedican a esparcir odio a través de las pantallas.

Parte de ello lo achaca a que tiene un perfil dirigido a gente más mayor, pero también a lo que simboliza la lectura ya que a su juicio, "los libros suelen ser un sitio más seguro".

Su contenido se centra principalmente en comentar sus gustos propios, recomendaciones y contar su experiencia dentro del mundo editorial con un género muy específico: el 'romantasy'. Nombre con el que se conoce a aquellos libros que juntan el género de la fantasía y el romance.

Dos libros en un año

Un género que es el que ha predominado a la hora de desarrollar su carrera como escritora. Ya cuando en su momento comenzó a escribir en inglés la temática que predominaba era la fantasía o el romance.

Un conjunto que se ha materializado en su primera novela 'Ecos de la tormenta', la cual ha luchado mucho por sacarla adelante. Porque esta joven encarna el refrán de "quien la sigue la consigue".

"En cuanto acabé el manuscrito, creé los materiales de propuesta y contacté directamente con las editoriales", señala. De esta forma llegó a Planeta, editorial que está detrás de la publicación de su primer libro y del que será el segundo.

A pesar de que le persiguió el "síndrome del impostor" cuando le llegó el email con la oferta de que estaban interesados, bromea que "el chillido que pegué se debió escuchar hasta en la luna".

A finales de 2024 ya estaba enfrascada en todo el proceso de edición de su primera novela. Un momento en el que se vio en el otro lado ya que en su carrera profesional se dedica de manera 'freelance' a hacer informes de lectura, tendencias y edición para editoriales.

Todo un proceso que ha vivido como un "aprendizaje": "Todo lo que he escrito hasta ahora ha sido yo sola, así que tener un punto de vista profesional que te dé feedback y consejos está muy chulo", valora.

El esfuerzo se materializó con la publicación de su primera novela 'Ecos de la tormenta' el 25 de marzo, que le ha llevado ver su manuscrito en las librerías, un hecho "irreal". Además de ello vive este 23 de abril su primer Sant Jordi como escritora al que confiesa que acude "sin expectativas" y con mucha ilusión.

Este primer libro no será el único libro que a lo largo de 2026 ocupará sus estanterías ya que a lo largo del año la segunda parte y fin de su bilogía saldrá a la luz. De esta forma, han trabajado con tiempo y "no dejo esperar ya que como lectora me da mucha rabia tener que esperar mucho tiempo".

Y como buena lectora, confiesa que los libros que ha escrito se acogen a un mismo criterio: "Escribo la historia que me gustaría haber leído o que me gustaría que lea alguien que empieza con el género", señala.

Una deuda así con las lectoras de este género ya que "estábamos un poco cansadas de leer protagonistas femeninas que no son complejas; cuando las escribe una mujer ves la experiencia real de un ser humano".

Así, aplaude que este género sea una puerta para que los jóvenes se inicien a la lectura. Y deja dos recomendaciones que le marcaron en su época más joven: 'Memorias de Idhún', de Laura Gállego, y el inconfundible 'Crepúsculo'.