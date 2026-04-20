Carlos, de estar en una charanga a llenar escenarios con Pablo Alborán o David Bisbal: "Nunca pensé que llegaría hasta aquí"

Tocando el saxofón, ya sea en una charanga o en grandes escenarios con artistas de gran calibre. Da igual el dónde, lo que a Carlos Sagaste le importa es disfrutar de la música como su forma de vida.

Si a este joven de 28 años, natural de Ejea de los Caballeros, le dicen que a los 17 años ya iba a formar parte de una de las charangas más relevantes del territorio nacional, no se lo creía. Ahora, con 28 años, que iba a compartir escenario con Vanesa Martín o Pablo Alborán también parece un sueño, pero es una realidad.

El gusanillo de todo ello surgió con apenas 8 años cuando vio a su tío José Miguel Pérez Sagaste, saxofonista durante más de 20 años de Joaquín Sabina dar un concierto didáctico en su colegio. "Hasta ese momento yo no conocía casi nada del instrumento, pero salí de ahí flipando", rememora este joven músico.

Una impresión que le llevó directo a querer formarse en la Escuela Municipal de Música de Ejea y que luego supuso hacer "una hora de coche" para asistir al Conservatorio de Música de Zaragoza para seguir formándose.

Parte de este logro lo comparte con sus padres: "Siempre me han apoyado en todo, se hacían horas en coche para llevarme a clase. Siempre han estado ahí", ensalza.

Su amor por el saxofón le hizo "pasar de largo" de la universidad a pesar de estar apuntado en primer curso: "Me dediqué más a prepararme para la prueba de acceso del Conservatorio de San Sebastián que ir a clase", cuenta divertido.

"Con 17 años me propusieron tocar un día con Artistas del Gremio y fue algo increíble"

Pero si San Sebastián era el destino para sus estudios donde se formó en el Grado Superior de Música de Jazz, la carrera profesional como saxofonista la empezó de bien niño como se curten muchos músicos, con las charangas.

Aprender a disfrutar

"Yo ya tocaba en una charanga con mis amigos La Trasnochada en mi pueblo, pero con 17 años me propusieron tocar un día con Artistas del Gremio y fue algo increíble”, recuerda. Esta charanga, que nace de su mismo pueblo, era ya por ese entonces “el ejemplo a seguir”.

Esta charanga, que nació en 2005, se ha convertido en referente nacional al romper todas las barreras con grabaciones de discos, triunfar en el programa Tú sí que vales (Telecinco) o por los premios nacionales a mejor charanga que se ha ido llevando a lo largo de los años en Sabiñánigo, Pamplona o Escucha.

Este joven se subió a la furgoneta y no le paró nadie durante casi 10 años. "Cumplí los 18 años y al día siguiente ya me estaba haciendo autónomo para tocar con ellos", señala.

La incorporación a la banda supuso un aprendizaje en toda regla: "Me enseñó mucho a disfrutar de lo que aprendí en el conservatorio, luego estar con ellos, me hacía ganar práctica, me hacía sentirme músico continuamente".

Y es que lo que les ha caracterizado siempre a esta charanga ha sido no estar parados nunca lo que era para Carlos una motivación constante de creación.

"Siempre teníamos un proyecto por hacer, un concierto especial que nos hacía ilusión o una canción nueva que estábamos grabando. Entonces era como no desconectarme nunca, que realmente fue lo que me enganchó a estar", cuenta.

"Cumplí los 18 años y al día siguiente ya me estaba haciendo autónomo para tocar con Artistas del Gremio"

Durante este periodo, llegó incluso a tocar en el Durham Brass International Festival de Reino Unido, el Sibiu International Theatre Festival en Rumanía, el Limoux Brass Festival en Francia o en territorio aragonés en el Pirineos Sur.

"Nosotros, lo que definía Artistas del Gremio era ser una charanga que se enorgullecía de ser una charanga. Éramos una formación típica de charanga, con los instrumentos de viento y la percusión típicos que se suelen llevar, pero luego tampoco no nos poníamos barreras en hacer una cosa u otra", reivindica.

El salto a los grandes escenarios

Llevando el orgullo de formar parte de una charanga, los valores de su pueblo y su amor por la música, Carlos siempre ha estado en movimiento creciendo como músico.

Tal es así que su interés por mejorar y aprender le llevó a que se le presentara la oportunidad de tocar en grandes escenarios de la mano de artistas nacionales.

Su primer salto a los escenarios fue de la mano de Miguel Poveda tras una recomendación de su tío. Esto no quitó que tuvo que pasar por pruebas y casting para conseguir su lugar en la banda. "Es el momento de demostrar lo que puedes hacer", cuenta, además de confesar que es cuando “más nervios” pasa.

Así, comenzó por la puerta grande un 17 de febrero de 2022 en el Teatro Real de Madrid, un formato completamente diferente a lo que estaba acostumbrado en el que pasó del "cero al cien" en que se subió a las tablas.

"Siempre me he visto cómodo y he sabido disfrutarlo, pero este tipo de oportunidad me hizo verme capaz de hacer este tipo de espectáculos y desde entonces no he dejado de disfrutarlo", valora.

Carlos junto a Sergio Dalma en un concierto Cedida

Después de Miguel Poveda, este ejeano no ha parado porque formó parte de la gira de despedida de José Luis Perales, de la banda en su gira en España del artista argentino Fito Páez, Sergio Dalma, David Bisbal y un regular ya de la banda de Vanesa Martín y Pablo Alborán.

"De cada uno aprendes cosas distintas. Son todo gente súper amable y muy profesional", ensalza.

Con Pablo Alborán se encuentra ahora mismo girando. Tras terminar la parte de la gira en Latinoamérica, hicieron una breve parada este miércoles en El Hormiguero para comenzar otra vez la gira en España que durará al completo año y medio.

"Nunca pensé que llegaría hasta aquí. No ha sido hasta que lo estoy viviendo que me he dado cuenta que es lo que quería en mi carrera. Ha habido muchos años en los que simplemente me he centrado en mejorar con el saxofón y el resto de instrumentos", reflexiona.

Momentos especiales

La oportunidad de compartir escenario con grandes artistas, además de llevarle a recorrer el mundo, le proporcionó la oportunidad de tocar "en casa".

La gira de ‘Todo es posible en Navidad’ de David Bisbal recaló el 5 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza lo que fue una ilusión pero también nervios.

"Es de las pocas veces que me he puesto tan nervioso. Cuando me vi allí con el recinto lleno, mi familia y en un lugar que yo había ido a ver conciertos fue una sensación bonita pero también un poco tenso", recuerda.

Y es que tocar en casa es donde más le pone nervioso. Confiesa que cuando tocaba ir a Ejea de los Caballeros con Artistas del Gremio es realmente cuando le entraban los mayores nervios al estar con su gente.

Ahora a pesar de los grandes nombres a los que acompaña, este músico tiene claro que si en algún momento tiene que volver al lugar que lo vio crecer como artista lo haría sin dudar "y ya lo hago".

"Cuando es necesario y puedo vuelvo a tocar con ellos lo hago sin dudarlo. Al final son muchos años y yo a ellos los echo de menos", concluye.