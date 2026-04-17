Mercado de Las Armas, Zaragoza.

Mercado de Las Armas, Zaragoza.

Cultura

Ya es oficial: vuelve el mercadillo de Las Armas a Zaragoza con actividades gratis para todos los públicos

El próximo domingo, 19 de abril, vuelve el mercadillo artesanal de Las Armas a su lugar habitual.

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Zaragoza
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Es oficial, este domingo 19 de abril vuelve a Zaragoza el Mercadillo de Las Armas.

La primavera ha traído el buen tiempo a la ciudad y este fin de semana se esperan unas temperaturas agradables entre los 15 y 25 grados. Por lo que un paseo, un mercadillo y un vermú en una terraza suena a plan dominguero perfecto.

Artesanía, ocio y actividades para toda la familia se dan cita en la plaza del barrio de San Pablo desde las 10.30 hasta las 15.00 este domingo.

El dúo Florida&Hermosso.

En total, cerca de una treintena de puestos darán forma a este mercado urbano, ofreciendo productos artesanales, diseño independiente y propuestas de alimentación que apuestan por lo local y lo creativo.

Más allá de su vertiente comercial, el evento refuerza su carácter social y cultural con una programación pensada especialmente para el público familiar.

A partir de las 11:00 horas, se sucederán talleres y actividades gratuitas como autocuidado facial con productos naturales, decoración de tote bags o sesiones creativas dirigidas a todos los públicos.

Los más pequeños serán protagonistas con una intensa agenda de animación infantil. Durante toda la mañana habrá cuentacuentos, pintacaras y espectáculos participativos, con propuestas como historias sobre la amistad o relatos con trasfondo solidario.

El mercadillo también mantiene su compromiso social al integrar iniciativas solidarias, como la participación de asociaciones y talleres ocupacionales que pondrán a la venta productos con fines benéficos, ampliando el impacto del evento más allá del ocio