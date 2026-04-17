Ya es oficial: vuelve el mercadillo de Las Armas a Zaragoza con actividades gratis para todos los públicos

Es oficial, este domingo 19 de abril vuelve a Zaragoza el Mercadillo de Las Armas.

La primavera ha traído el buen tiempo a la ciudad y este fin de semana se esperan unas temperaturas agradables entre los 15 y 25 grados. Por lo que un paseo, un mercadillo y un vermú en una terraza suena a plan dominguero perfecto.

Artesanía, ocio y actividades para toda la familia se dan cita en la plaza del barrio de San Pablo desde las 10.30 hasta las 15.00 este domingo.

En total, cerca de una treintena de puestos darán forma a este mercado urbano, ofreciendo productos artesanales, diseño independiente y propuestas de alimentación que apuestan por lo local y lo creativo.

Más allá de su vertiente comercial, el evento refuerza su carácter social y cultural con una programación pensada especialmente para el público familiar.

A partir de las 11:00 horas, se sucederán talleres y actividades gratuitas como autocuidado facial con productos naturales, decoración de tote bags o sesiones creativas dirigidas a todos los públicos.

Los más pequeños serán protagonistas con una intensa agenda de animación infantil. Durante toda la mañana habrá cuentacuentos, pintacaras y espectáculos participativos, con propuestas como historias sobre la amistad o relatos con trasfondo solidario.

El mercadillo también mantiene su compromiso social al integrar iniciativas solidarias, como la participación de asociaciones y talleres ocupacionales que pondrán a la venta productos con fines benéficos, ampliando el impacto del evento más allá del ocio