Confirmado por el Ayuntamiento: esta es la película que se proyectará al aire libre en la plaza del Pilar

Proyección de una película al aire libre en la plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

Braveheart’, película dirigida y protagonizada por Mel Gibson, será la cinta con la que el Saraqusta Film Festival volverá a salir a la calle en esta edición. El film se verá en pantalla grande y al aire libre el martes 28 de abril, a las 19:30 h, en la zona de la Delegación del Gobierno de la plaza del Pilar.

La proyección será gratuita hasta completar el aforo de 600 entradas, previa reserva online en la web.

“Tras el éxito del año pasado con la proyección de ‘Gladiator’, desde la organización del festival hemos querido mantener esta idea de sacar el cine a la calle y convertir un espacio tan popular y emblemático para Zaragoza como es la plaza del Pilar en una gran sala de cine donde los ciudadanos puedan disfrutar de películas en pantalla grande al aire libre y reflexionar sobre la Historia”, ha declarado José Ángel Delgado, director del festival.

En esta edición, Saraqusta apuesta por otro clásico del cine épico como es ‘Braveheart’, película que ganó cinco Premios Óscar, incluyendo mejor película y mejor dirección. El film también recibió un Globo de Oro a mejor dirección y tres Bafa, entre otros premios internacionales.

‘Braveheart’, dirigida y protagonizada por Mel Gibson, narra la historia de William Wallace, un héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de Independencia de Escocia.

Fue su primera superproducción como director y un éxito de taquilla inmediato gracias a la combinación de romance, intriga, heroísmo y espectacularidad visual de las secuencias de batalla.

La película es toda una epopeya en la que las victorias y las renuncias, tanto bélicas como sentimentales, se narran con intensidad y ritmo.

VI Saraqusta Film Festival

La sexta edición del Saraqusta Film Festival se celebrará del 24 de abril al 1 de mayo. En la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta (San Ignacio de Loyola, 16) se proyectarán las series y obras audiovisuales de la sección no competitiva ‘Panorama Saraqusta’ (17 h).

En el cine Cervantes (C. del Marqués de Casa Jiménez, 2) se proyectarán los documentales (19 h) y los largometrajes a concurso (21 h).

Por las mañanas, la actividad del festival se concentrará en el Museo del Teatro de Caesaraugusta, donde cada mañana se proyectarán los documentales aragoneses (12 h) y se celebrarán las mesas redondas (12:30 h) centradas en diferentes temáticas relacionadas con el cine y la historia.