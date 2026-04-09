Llega al Teatro Principal la obra 'El efecto' donde se mezcla el amor, la ciencia y la ética con unos actores de cine

Presentación de la obra 'El efecto' en el Teatro Principal de Zaragoza. Miguel G. Garcia

Un cóctel entre sentimientos, la veracidad o la ilusión, el beneficio humano o la inducción hacia un fin a la que puede someter la ciencia, se mezclan en 'El Efecto', una propuesta adaptada de la dramaturga británica Lucy Prebble que llega al Teatro Principal como un intenso drama contemporáneo que explora los límites entre la química cerebral y la experiencia emocional, cuya dirección corre a cargo de Juan Carlos Fisher.

Los actores que subirán al escenario del Principal para experimentar 'El efecto' comparten una gran popularidad por su participación en el cine y la televisión.

La zaragozana Elena Rivera, como talento local, comparte el reparto con Alicia Borrachero, Itzan Escamilla y Fran Perea.

Desde este jueves hasta el sábado a las 20.00h y el domingo 12 de abril a las 19.00h, las cuatro funciones plantean una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto lo que sentimos, especialmente el amor es real, y hasta qué punto está condicionado por procesos biológicos?

Con esa premisa, el montaje sumerge al espectador en un experimento clínico donde realidad y percepción comienzan a difuminarse.

La historia sigue a dos jóvenes voluntarios que participan en un ensayo farmacológico bajo supervisión médica.

A medida que avanza el tratamiento, surge entre ellos una relación afectiva cuya autenticidad se pone en duda: ¿es un sentimiento genuino o un efecto secundario del fármaco?

Paralelamente, los médicos responsables del estudio también se ven arrastrados a cuestionar sus propias certezas, abriendo un debate sobre la ética científica, la salud mental y la fragilidad de nuestras convicciones.

La versión española combina tensión psicológica y emoción en una propuesta que interpela directamente al espectador.

La obra no solo aborda el amor desde una perspectiva científica, sino que invita a reflexionar sobre la identidad, la percepción de la realidad y la compleja relación entre mente y cuerpo, consolidándose como una pieza especialmente estimulante.