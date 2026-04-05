La Semana Santa de Madrid cierra a ritmo zaragozano: la Cofradía de la Exaltación lleva su tamborrada a la plaza Mayor

Los tambores de la Semana Santa zaragozana han retumbado este domingo en Madrid.

La capital española ha vivido su propia tradición, pero el cierre del Domingo de Resurrección ha sido a ritmo aragonés.

Este año ha participado como invitada la Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz.

El tradicional acto, que desde hace 30 años se celebra el Domingo de Resurrección como broche final a la Semana Santa madrileña, ha comenzado a las 12.00 en la plaza Mayor.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, y el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, han asistido a la tradicional tamborrada que cada año pone fin a la Semana Santa madrileña.

Los consejeros Alfonso Mendoza y Carlos Gimeno asisten a la tamborrada final de la Semana Santa madrileña. Ayuntamiento de Zaragoza

Este tradicional acto se celebra cada año el Domingo de Resurrección y este año cumple ya el 30.º aniversario. Por parte del Ayuntamiento de Madrid, han participado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y el concejal y presidente del Distrito Centro, Carlos Segura.

A las 12.00 horas, las secciones de tambores de la cofradía zaragozana han comenzado a retumbar en la plaza Mayor de Madrid.

Desde hace 30 años, la tamborrada se celebra como parte de la Semana Santa madrileña y cada año cuenta con la participación de una cofradía zaragozana. Se trata de una cita destacada en el calendario, que cuenta con la presencia de los alcaldes de ambas ciudades.

El pasacalles, como es tradición, ha comenzado en el Monasterio de las Carboneras de la plaza Conde de Miranda y ha avanzado por la plaza de la Villa hasta desembocar en la plaza Mayor, donde la tronada ha roto el último silencio.

Zaragoza Turismo ha instalado un punto de información para, además de dar a conocer la Semana Santa zaragozana, promocionar la rica oferta cultural, patrimonial y gastronómica de la ciudad.

Además, un grupo de actores y dinamizadores, vinculados a la Capital Mundial de la Garnacha, la figura de Goya y la ciudad de las dos catedrales, han interactuado con los asistentes al evento, con juegos, tambores para jugar con los niños, promociones, catas y un sorteo para disfrutar de un fin de semana para dos personas en Zaragoza, que incluye una noche de hotel, cena, visita guiada y bus turístico.