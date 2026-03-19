Ya ha entrado en vigor: las ayudas de 220.000 euros para espectáculos de teatro, danza y circo

El plazo para presentar las solicitudes es hasta el próximo 13 de abril y los solicitantes deberán justificar motivadamente el interés que el proyecto teatral o de otra arte escénica, como la danza o el circo, tiene para la provincia de Zaragoza.

Las ayudas disponen de una partida de 220.000 euros y existen tres modalidades a las que se pueden presentar las solicitudes.

La Diputación de Zaragoza ha publicado la convocatoria de ayudas para apoyar la producción teatral, dirigidas a empresas y/o profesionales que se dediquen a la producción de espectáculos o de artes escénicas con domicilio social y fiscal en Aragón y que al menos el 70% de los miembros estén empadronados en Aragón.

Esta convocatoria tiene como objetivos fundamentales el apoyo a las artes escénicas, así como a los artistas creadores y a las industrias auxiliares de las mismas y conseguir que tengan visibilidad en el panorama artístico nacional.

La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro, ha explicado que convocatorias como esta "reafirman nuestro compromiso firme con el impulso y la protección del tejido cultural de nuestra provincia". Así, ha hecho alusión a las diversas líneas de ayudas destinadas a ayuntamientos, asociaciones y agentes culturales que anualmente pone en marcha la institución.

Foto Teatro el Temple. Beneficiario ayudas 2025. DPZ

“Estas iniciativas tienen como objetivo facilitar el acceso a la cultura en todos los rincones del territorio, promoviendo actividades, programas y proyectos que enriquecen la vida social y fomentan la participación ciudadana”, ha asegurado Lázaro, que ha añadido que “apostamos por una cultura cercana, diversa y de calidad, que llegue a todos los municipios sin excepción”.

Y con este tipo de convocatorias, la Diputación de Zaragoza “no solo respalda la creación y difusión cultural, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de nuestros municipios, generando oportunidades, dinamizando la economía local y fortaleciendo la identidad de nuestros pueblos”.

Modalidades

Las bases de la convocatoria de las ayudas a la producción escénica prevén tres modalidades: para producciones con un presupuesto total inferior a 15.000 euros; otra para producciones con un presupuesto de entre 15.000 y 40.000 euros; y una tercera para producciones con un presupuesto de entre 40.000 y 90.000 euros.

En la primera modalidad (hasta 15.000 euros de presupuesto) se distribuirá un máximo de 20.000 euros entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos, con el límite de que la subvención concedida no podrá exceder el 35% del presupuesto total de la producción.

En la segunda modalidad (de 15.000 a 40.000 euros) se distribuirá un máximo de 100.000 euros también entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos, y en este caso el límite fijado para la ayuda es que no supere el 40% del presupuesto total del proyecto.

Por último, en la tercera modalidad (de 40.000 a 90.000 euros) el importe máximo a distribuir entre los solicitantes será también 100.000 euros con un límite del 50% del presupuesto total de la producción.

La temática y el tratamiento de los proyectos serán libres tanto en argumento como en género, pero el proyecto escénico ha de ser original e inédito. Cada solicitante podrá presentarse con un solo proyecto y en una sola de las modalidades establecidas.

El objeto de la convocatoria será cubrir los gastos que genera la producción de obras de artes escénicas y se consideran gastos subvencionables aquellos realizados y pagados entre el 1 de enero de 2026 al 6 de noviembre del 2026.