Ya es oficial: vuelve la animación infantil gratis con 'Las Tribus del Parque' este mes de marzo a Zaragoza
Esta primavera regresan los divertidos personajes y cantajuegos a los parques y jardines de Zaragoza con nuevas propuestas y aventuras.
Con la llegada del mes de marzo, la primavera despierta en Zaragoza y, con ella, regresan también Las Tribus del Parque.
Esta temporada volverán a recorrer los parques y jardines de toda la ciudad para invitar a las familias a descubrir, jugar, crear y reconectar con el entorno natural.
Las Tribus del Parque son un espacio de encuentro único en España, promovido por el Servicio de Parques, Jardines e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que escolares y familias descubren la naturaleza urbana a través del juego, la creatividad y la experiencia compartida.
Un lugar donde se conocen nuevos amigos, se desarrollan eco-talleres creativos, se participa en juegos y dinámicas guiadas por los Gnomus -los guardianes del parque- y se aprende a cuidar la naturaleza como algo propio.
Cada Tribu es una experiencia viva que fomenta el vínculo con el entorno, el respeto por la naturaleza y el sentimiento de pertenencia a una comunidad que crece, explora y aprende junta.
Novedades de la nueva temporada
Esta primavera, las Tribus del Parque amplían su propuesta con nuevas actividades, más espacios y experiencias para todas las edades:
- Nuevos personajes, historias, dinámicas y eco-talleres en familia para menores de 9 años, diseñados para compartir experiencias intergeneracionales en la naturaleza.
- Animatrus en todas las sesiones para niños y niñas de más de 9 años, que se desarrollarán los sábados y domingos por la mañana y los domingos por la tarde, ampliando la propuesta para acompañar el crecimiento de la comunidad tribu.
- Una nueva Truta dirigida a centros escolares, con un hilo conductor centrado en la fauna de los parques urbanos, que permitirá al alumnado descubrir la biodiversidad de su entorno a través del juego, la exploración y la narrativa.
- Ampliación de la red de Jugueteros del Parque, los espacios de juego libre con materiales compartidos que fomentan la creatividad y el cuidado del entorno. Tras la instalación de 10 jugueteros en distintos parques durante el otoño de 2025, esta temporada se incorporarán 5 nuevos parques, ampliando esta red de juego comunitario.
- Paseos dinamizados, que se celebrarán el último sábado de cada mes en espacios emblemáticos como la Rosaleda del Parque Grande, el Jardín Botánico o el Parque de la Ribera. Dos nuevos personajes invitados por los Gnomus acompañarán a las familias en estos recorridos, transformándolos en una experiencia participativa y muy divertida. Actividad recomendada para adultos y familias con niños mayores de 9 años.
- Magicus Zaragoza volverá a abrir sus puertas durante la Semana Santa, ofreciendo una experiencia mágica para las familias y un nuevo espacio donde la imaginación, el juego y la creatividad continúan creciendo más allá de los parques, ampliando el universo vivo de las Tribus del Parque.
- Como novedad destacada, y en colaboración con ASPANOA y el Hospital Miguel Servet, Magicus Zaragoza permanecerá activo durante todo el año, facilitando que las familias que deban pasar periodos en el hospital puedan acceder a esta experiencia y disfrutar de un rato de desconexión, magia y diversión en un entorno lleno de imaginación, acercando el espíritu de las Tribus a quienes más lo necesitan.
Las Tribus del Parque continúan consolidándose como un proyecto que transforma los parques en espacios vivos de encuentro, aprendizaje y comunidad, donde la infancia y las familias redescubren la naturaleza urbana desde el respeto, el juego y la imaginación.
Esta primavera, los parques y jardines de Zaragoza volverán a llenarse de pequeñas huellas, grandes descubrimientos y nuevas historias por contar.