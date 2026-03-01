Yasmina Praderas, la aragonesa que ha ganado el premio Goya a Mejor Sonido por 'Sirat': "Pedazo reconocimiento"

Las técnicos de sonido Laia Casanova y Yasmina Praderas posan con el Goya a mejor sonido por su trabajo en ´Sirat´ durante la ceremonia. EFE

El cabezón se vuelve para Aragón. Por lo menos, uno. Los Premios Goya han vuelto a alzar a la oscense Yasmina Praderas a lo más alto al coronarla con el premio Goya a Mejor Sonido por la película 'Sirat'.

Su trabajo en esta cinta está siendo de los mejor valorados desde que se estrenó en cines, ya que antes de la celebración de los XL Goya ya había sido aplaudido y galardonado en los Premios del Cine Europeo.

Ahora se ha llevado el cabezón que vuelve a sus manos y con los que ya puede decir muy orgullosa que tiene dos. Fue en el año 2023 cuando con su equipo de sonido consiguió su primer Goya por ‘As Bestas’ de Rodrigo Sorogoyen.

Praderas subió este sábado al auditorio Fórum de Barcelona acompañada de su compañera Laia Casanova, con quien ha trabajado en desarrollar el sonido y ambientación de la cinta de Óliver Laxe además de Andrea Villavieja, que no pudo acudir.

Una emocionada Praderas no dudó en dar las gracias a los académicos por este "pedazo de reconocimiento".

"Gracias, Óliver, por este viaje", ha reconocido, en agradecimientos al director de la cinta. Una película que ha brillado en estos Premios Goya con hasta siete estatuillas, todas ellas de ámbito técnico.

Además de la de Mejor Sonido, 'Sirat' ha sido reconocida por mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, y mejor dirección de arte.

La película con Yasmina Praderas toma toques aragoneses pero no solo ello sino que la cinta fue grabada parcialmente en tierras turolenses.

Concretamente, tiene lugar en la majestuosa Rambla de Barrachina. Óliver Laxe, su director, lo vio como el lugar “auténtico” en el que grabar las escenas de la ‘rave’ que toma el hilo conductor de una de las películas del año.

Este primer premio abre camino para lo que puede venir porque a Praderas y a su equipo íntegro de mujeres aún les queda otra noche de premios, ya que la próxima alfombra roja que pise será la de los Premios Oscar.

Palabras mayores para la oscense que está nominada a mejor sonido y puede repetir esta hazaña de los Goya en la Academia de Hollywood, finalizando así un año de éxitos para la oscense.