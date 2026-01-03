Dos jóvenes artistas abren el año musical en Zaragoza con un recital de violonchelo: "Vamos a mostrar el amor por la música"

El violonchelo, ese instrumento que parece absorber las emociones del aire a su alrededor, es una de las voces más profundas y misteriosas de la música clásica. Con su elegante forma alargada y cuerdas que parecen susurrar secretos antiguos, tiene el poder de transformar una simple nota en un suspiro, o una melodía en un clamor, cautivando a compositores y oyentes durante siglos.

Estos acordes llegarán a Zaragoza este sábado de la mano de dos jóvenes artistas, Ángela Aguareles y Alba Urbano, que abrirán el año musical en la ciudad con un recital único en el Palacio de Sástago desde las 19.00. En él, ambas quieren mostrar todo su repertorio y las diferentes facetas del violonchelo, e invitan a acudir -con entrada libre hasta completar aforo- a todo el público que desee adentrarse en la música de este instrumento.

“Para nosotras es muy importante mostrar al público este amor por la música y esta inspiración. Va a ser un concierto dinámico, apto para todos los públicos, y creemos que lo van a disfrutar desde niños hasta todas las edades”, cuenta Ángela, zaragozana de 23 años, que no esconde su alegría de tocar en su casa.

Así, la Sala de Música del Palacio de Sástago acogerá un concierto que recorre el repertorio para violonchelo desde el Barroco y el Renacimiento hasta el siglo XX, incluyendo un programa variado con obras de Bach, Gabrielli, Hindemith, Cassadó, y Boccherini, entre otros.

Cartel del recital de violonchelo

“Para hacerlo más dinámico, también queremos moderar las piezas, explicar las curiosidades, y creemos que va a ser muy interesante para la audiencia”, detalla Ángela.

Ambas se conocieron el pasado mes de marzo en Zaragoza, en un proyecto de música de cámara del programa Musethica. Desde entonces, coincidieron también en verano en un festival en Suiza, y ahora quieren plasmar ese lazo que les unió en un concierto en la capital aragonesa.

“Congeniamos muy bien y queremos plasmar esta amistad en el concierto, lo bien que lo pasamos tocando, escuchando y trabajando juntas. Para mí, especialmente siendo de Zaragoza, supone siempre una alegría tocar en casa, para la familia, para amigos y para conocidos”, destaca Ángela Aguareles.

Ángela es natural de Zaragoza, aunque actualmente estudia su máster en la Hochschule für Musik "Hanns Eisler" de Berlín, una de las más prestigiosas escuelas de música del mundo, donde fue admitida con 17 años, y tiene becas de prestigio, como la beca Stibet DAAD Stipendium, PROMOS Scholarship y Deutschlandstipendium, proporcionada por el ministerio alemán.

Finalista laureada del Concurso Internacional Suggia 2024, interpretó el Primer Concierto para Violonchelo de Shostakovich con la Orquesta Sinfónica de Oporto (OspCM). Como solista, ha trabajado con directores como Pedro Neves, Mathieu Herzog (Quatour Ébène) y actuado en salas como Seine Musical (París) o Mozart Concert Hall (España).

Por su parte, Alba Urbano es de Guadalajara y se ha formado en la Escuela Reina Sofía de Madrid con Jens Peter Maintz, y en música de cámara con Marta Gulyás y Heime Müller, tras sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en Stella Vorarlberg (Austria) con Beatriz Blanco y Fernando Arias.

Considerada una de las violonchelistas más destacadas de su generación, Alba desarrolla una intensa actividad como solista, músico de cámara y miembro de prestigiosas orquestas juveniles europeas. Ha participado en importantes festivales internacionales como el Festival de Verbier, el Salzburger Festspiele, el Festival de Davos y la Academia de Violonchelo de Rutesheim, donde ha trabajado con maestros como Alban Gerhardt, Claudio Bohórquez, Kian Soltani y Pablo Ferrández, entre otros.