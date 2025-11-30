David Vijil, director creativo zaragozano detrás del anuncio de la Lotería de Navidad: "Es la Super Bowl de la publicidad"

Si hay un evento capaz de unir a todos los españoles, posiblemente sea el sorteo de la Lotería de Navidad de cada 22 de diciembre. Un día lleno de ilusión, alegría y sueños por cumplirse. Donde la suerte se comparte y se vive con los seres queridos. En este bonito momento, juega un papel clave el anuncio de la Lotería que año tras año consigue emocionar y sacar las lágrimas de muchos con historias que trascienden las pantallas y llegan hasta el corazón.

Así lo ha hecho también este 2025, con un relato que cuenta como una joven, Vero, compra en un mercadillo un décimo enmarcado que fue premiado hace 30 años. El dueño no lo quiso recibir, sino guardar el papel. Entonces, la protagonista trata de averiguar el porqué, descubriendo el precioso valor que tenía el décimo para el ganador. Ser abuelo. Un valor más grande que cualquier dinero.

Ver el anuncio sin que algo se remueva por dentro es prácticamente misión imposible y de eso tiene mucha culpa un aragonés, David Vijil. El natural de Zaragoza lleva más de 30 años en Madrid trabajando en el mundo de la publicidad y por segundo año consecutivo es el director creativo de un anuncio tan importante como el de la Lotería. Sin duda, un sueño absoluto para él y todo su equipo.

“Poder trabajar para Lotería de Navidad es un orgullo tremendo, no solo por la repercusión, sino porque sabes que es algo que ve todo el mundo. Es una satisfacción enorme”, detalla David Vijil a este diario. Razón no le falta, pues desde su publicación el 12 de noviembre suma casi 200.000 visitas en Youtube.

Y la satisfacción todavía es mayor cuando el resultado es brillante y casi todo un país lo reconoce de tal manera. “Estamos muy contentos. Es un sueño que tu madre te escriba y te diga que le han pasado el spot varias personas. Así ves que ha funcionado y reconforta porque en nuestro trabajo solo se ve el 10% de lo que hacemos día a día”, afirma.

En esta línea, para David Vijil la Navidad empieza realmente “el día que se presenta este spot”. “Si no existiese esa anuncio, la Navidad no empezaría. Es la Super Bowl de la publicidad”, compara consciente de su importancia.

La campaña de Lotería

David Vijil es director creativo en la agencia de publicidad Proximity Madrid, la cual el año pasado ganó la cuenta de Lotería de Navidad que ofrece Selae para preparar la campaña “más especial del año”, así como la de la Lotería del Niño y la de verano de inicio de la venta.

“El concurso es uno más uno, si están contentos repites el siguiente. Hicimos la película de Julián, el hombre que hablaba de la España vaciada que no tenía cómo compartir el décimo y este año la del décimo enmarcado”, explica el creativo que actualmente se encuentra en plena campaña del Niño.

Claro está que el trabajo que hay detrás de una producción así es mayúsculo, pero, además del spot, la agencia organiza el sorteo, la rueda de prensa y otras cosas alrededor. Por ello, el zaragozano reconoce que “la Lotería de Navidad es gigante e inabarcable”.

Proceso creativo

Tomando como base la idea de compartir un décimo que caracteriza a la Lotería de Navidad desde hace años, David Vijil y su equipo empezaron a pensar en qué historia crear. “Queríamos darle valor a ese décimo”, indica.

“Muchas veces cuando tú compartes un décimo lo que estás compartiendo es un te quiero, un te necesito, un te echo de menos, un gracias por estar a mi lado. Para darle más fuerza a esa historia pensamos en qué es lo que pasaría si alguien de una manera voluntaria y consciente renuncia al valor del premio por conservar el valor de lo que transmite ese décimo. No podíamos coger el gordo porque tampoco sería creíble”, expone.

Ahí comienza a nacer el hilo conductor, que cuenta una historia en la que hace 30 años se renuncia a un quinto premio por quedarse con el papel y cómo en la actualidad se descubre el motivo. “Tiene humor, intriga, misterio, romanticismo, un punto de familia y por supuesto un toque emocional”, desgrana el director creativo.

Con la idea en la mente, es en agosto cuando se pone en marcha el proceso de producción audiovisual. En este caso, Proximity Madrid contó con la productora Antiestático y con Álvaro Brechner, ganador de un Goya, como director de cine.

El rodaje fueron 5 días enteros, en el que tuvieron que montar un lunes el rastro de Madrid, la postproducción otras dos semanas y en total, Vijil señala que son “tres meses solo para la película y todas las adaptaciones de todos los carteles que hay por todos los sitios y otras acciones especiales”.

Su sello

El talento aragonés ha sido y es digno de poner en valor y que uno de los artífices del spot de la Lotería de Navidad tenga su raíz en Zaragoza, también es un orgullo.

En cuanto a este sello aragonés, David Vijil confiesa que algunos le preguntan cuándo se rodará en Zaragoza. Entonces, el creativo reflexiona que “cuando trabajas en publicidad tienes que intentar que le llegue al mayor número de personas y que todo el mundo identifique los elementos”.

“Intentar encontrar una historia que tenga que ver con la ciudad de Zaragoza es fácil, lo que tenemos que hacer ahora es ganar el siguiente concurso y pelearme porque yo soy de Zaragoza, pero hay gente que es de Madrid, de Sevilla y todo el mundo tira para casa”, cuenta Vijil.

No obstante, confiesa que ha conseguido que el nombre de los protagonistas sean el de su mujer (Vero) y su hijo mayor (Max). Eso sí, el abuelo se llama Pepe en el guion, como su segundo hijo, pero no ha podido meterlo en el anuncio. “Lo intentaré colocar en alguna otra película”, bromea.