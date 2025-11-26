El Festival de Cine de Zaragoza llega al ecuador de su 30ª edición con cuatro proyecciones especiales

La Filmoteca de Zaragoza acogerá los días 26 y 27 de noviembre la proyección de cuatro largometrajes enmarcados en las celebraciones de las Bodas de Perla del festival, acompañados de encuentros con sus directores y de sesiones dedicadas a los Premios No Oficiales. Durante estas dos jornadas se proyectarán cuatro largometrajes de gran calidad.

En primer lugar, este miércoles 26 tiene lugar la presentación de la sección de Industria (ZIF). A las 18.00 se proyecta el documental “No sea tu falta”, dirigido por Moisés Salamá (2025), con una duración aproximada de 70 minutos.

Después de la proyección, el director participará en un encuentro especial con los asistentes. Además, recibirá un distintivo especial por su relevante aportación a la gestión cultural y por su labor como coordinador de contenidos en festivales y muestras de cine —entre ellos el Festival de Málaga— , así como por su impulso al género documental.

A partir de las 20.00, el festival ofrecerá una sesión especial con motivo del décimo aniversario de los Premios No Oficiales, en la que se agradecerá la implicación de los colaboradores y patrocinadores que han apoyado estos reconocimientos. Esta sesión estará dedicada de manera especial a Zinentiendo, presente desde los inicios.

Como cierre de la jornada, se proyectará el largometraje “Arcoíris en blanco y negro”, dirigido por Fran Campos (2025) y producido por Kandale Films, con una duración aproximada de 87 minutos.

En ambos casos la entrada es libre hasta completar aforo.

Por su parte, el jueves 27 tendrá lugar la jornada denominada análisis de Mercado ZIF. Será el turno de Market Screening, que comenzará a las 17.00 con la proyección de la película “La sombra del nogal” (2026), dirigida por Manu García Gil.

Esta obra, de aproximadamente 94 minutos de duración, tiene como protagonista al chef aragonés Toño Rodríguez, reconocido con una Estrella Michelin y nombrado Cocinero del Año 2024.

A las 19.00 se proyectará “Influjo Psíquico” (2026), dirigida por Alejandra Cardona. Después de la proyección, se celebrará un encuentro especial con la realizadora, quien además recibirá el premio “Augusto Latino” en la Gala de Clausura.

Se trata de un largometraje documental centrado en el fenómeno del awfare en Ecuador, ejemplificado a través de la figura de Rafael Correa, quien fue presidente del país entre 2007 y 2017.

Estas sesiones contarán con entrada libre, aunque se dará prioridad a quienes soliciten asistencia a través del correo electrónico: https://info@milyunahistorias.com.

Más actos

Por su parte, el viernes 28 de noviembre a las 19.30 se celebra en el salón de los espejos de Caja Rural la gala de la Sección de la Industria ZIF de la 30ª edición del festival.

Por último, el próximo sábado 29 de noviembre será el momento de la clausura del festival, con una gala de despedida y entrega de premios en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, así como la celebración especial de las Bodas de Perla.