Amaia Salamanca, actriz: "Soy impaciente, me aburro mucho si hago siempre lo mismo"

Amaia Salamanca no necesita mucha presentación, actriz española con una larga trayectoria en la pantalla. Conocida por papeles en series de televisión como SMS y Sin Tetas No Hay Paraíso, ha venido a Zaragoza para presentar su último proyecto: 'Siempre es invierno'.

Junto a ella, también ha visitado la capital aragonesa el director del film: David Trueba. Ambos han participado en el ciclo cultural de la Universidad de Zaragoza 'La buena Estrella'.

Luis Alegre ha hecho de moderador y no ha dejado pasar la oportunidad para agradecer su presencia a Trueba una vez más, pues "con cada una de sus películas viene a Zaragoza".

Ha comentado que "Trueba estuvo en la primera sesión del ciclo en 1996". Ahora, casi 30 años después, el cineasta se siente orgulloso y agradecido: "Lo más difícil de este oficio es sobrevivir y permanecer", ha reconocido.

Amaia Salamanca también cuenta con una larga trayectoria en el sector y se ha mostrado agradecida de que el director contase con ella para el papel de Marta. "Me llamó en directo, sin hacer casting ni nada, algo que me sorprendió", ha relatado la actriz.

David Trueba, Amaia Salamanca y Luis Alegre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. E.E

Durante la atención a medios Salamanca ha reconocido que la historia de 'Siempre es invierno' le "encantó" por ser "original al tratar un tema al que no estamos acostumbrados de un hombre joven con una mujer mayor".

Marta, (el personaje que interpreta) no es la protagonista; sin embargo, no dudó en aceptar el papel: "Me parecía interesante porque era el detonante de todo lo que sucede posteriormente", ha reconocido Amaia.

A la hora de afrontar sus papeles Amaia no cuenta con un método, prefiere descubrir el personaje e ir construyéndolo a medida que conoce el guion: "No soy de estrategias, cada personaje es diferente y depende mucho de si es una serie o del tipo de película", ha respondido la madrileña sobre cómo asume y se enfrenta a la interpretación.

Sobre rutinas a la hora de ponerse ante la cámara, tampoco cuenta con ninguna: "Soy impaciente, me aburro mucho si hago siempre lo mismo", ha sentenciado.

Siempre es invierno

En 'Siempre es invierno' David Trueba adapta su novela Blitz publicada en 2015. "El cine es exigente, por eso cuando acabo de rodar necesito cierta distancia y me pongo a escribir. Soy escritor y cineasta y combinar las dos es muy agradable, es como si una fueran las vacaciones de la otra", ha comentado Trueba.

"Las novelas para trascender a veces necesitan de la gran pantalla, y tenía muchas ganas de contar esta historia", ha reconocido.

Película 'Siempre es invierno'. Bteampictures

El protagonista de la historia es Miguel (David Verdaguer), un arquitecto paisajista, que viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida.

David Trueba ha mostrado su talento en sus múltiples facetas como guionista (Los peores años de nuestra vida, La niña de tus ojos), columnista, novelista y escritor (Cuatro amigos, Saber perder, Tierra de Campos, Queridos niños, Mi 69), director de largometrajes (La buena vida, Obra maestra, Soldados de Salamina, Vivir es fácil con los ojos cerrados, Saben aquell) o series de televisión de ficción (¿Qué fue de Jorge Sanz?) y documentales (La sagrada familia; Sofía y la vida real).

Amaia Salamanca ha brillado, desde hace casi 20 años, en numerosas series (SMS, Sin tetas no hay paraíso, Felipe y Letizia, Gran Hotel, Bienvenidos a Edén, Velvet, Tiempos de guerra, Pura sangre) o películas, como Fuga de cerebros, ¿Qué te juegas? o algunas dirigidas por los zaragozanos Nacho García Velilla (Por los pelos) y Miguel Ángel Lamata, en Tensión sexual no resuelta, Nuestros amantes o La ahorcada, pendiente de estreno. Ha interpretado también las funciones teatrales La marquesa de O, La Orestiada y Prometeo. Fue premiada por el Festival de Cine de Zaragoza. Es una de las actrices españolas más populares y en Siempre es invierno logra una gran interpretación.