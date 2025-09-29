Aragón pide al Gobierno central la declaración del Bicentenario de Goya como acontecimiento de excepcional interés público

La celebración del Bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028 es una de las prioridades del Gobierno de Aragón, así como del Ayuntamiento de Zaragoza y ambas instituciones trabajan para lograr un homenaje a la altura del pintor aragonés, también con la aspiración de albergar en la capital los Premios Goya 2028.

En ese sentido, este lunes 29 de septiembre se ha dado otro paso importante con la celebración de la primera reunión de la Comisión Autonómica del Bicentenario. En el encuentro ha participado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, como presidente de la comisión, y también la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ocupa una de las dos vicepresidencias, junto a la consejera Tomasa Hernández.

Tras la reunión, la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha anunciado que se va a solicitar al Ministerio de Cultura del Gobierno de España, la constitución inmediata de una Comisión Nacional, además de que el Bicentenario de Goya sea declarado acontecimiento de excepcional interés público.

Esto conlleva incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF o el Impuesto de Actividades Económicas, entre otros, y su vigencia va más allá de un año.

“Son pasos cruciales para desarrollar el trabajo relacionado con esta efeméride y agilizar procedimientos esenciales, como el impulso a incentivos fiscales o inversiones directas, que nos permitan ampliar las acciones en las que ya estamos trabajando a través del Plan Director del Bicentenario”, ha señalado la consejera.

Igualmente, Tomasa Hernández ha destacado la colaboración entre instituciones, la participación de la sociedad civil y la integración nacional e internacional.

En esta integración nacional se pretende contar con relevantes instituciones nacionales como el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Madrid, el Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España, el Museo de Historia de Madrid, la Ermita de San Antonio de la Florida, la Basílica de San Francisco el Grande, la Fundación Casa de Alba, Patrimonio Nacional - Palacio Real, etc.

La presidencia de honor de esta Comisión corresponderá a SSMM los Reyes; contará con presidente, vicepresidente primero y segundo. Una vez afianzado el nivel nacional, el Ejecutivo aragonés desea conseguir también una integración internacional, contando con los países que Goya visitó (Italia y Francia), con lugares relacionados con su vida, viviendas, sitios que le inspiraron y los distintos museos y espacios que albergan obras de Goya.

Por su parte, la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha expresado con firmeza el compromiso con este proyecto. “Este Ayuntamiento lleva camino de seis años impulsando actividades culturales, artísticas y de promoción turística basadas en la relación de Goya con la ciudad”. Además, ha declarado que se han invertido casi 2 millones de euros del presupuesto en estas.

Hitos y el Centro Goya

La labor ya ha comenzado con el desarrollo de los primeros hitos del Plan Director del Bicentenario, como la puesta en marcha del Centro Goya, en el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, como uno de sus principales proyectos.

En este aspecto, la consejera ha señalado que en octubre se licitarán las obras del centro y comenzarán después de Navidades.

La exposición ‘Goya del Museo al Palacio’ que puede visitarse en el Palacio de la Aljafería; la compra del retrato de José de Cistué y Coll pintado por Goya y que forma parte de la colección del Museo de Huesca; o las exposiciones que han comenzado a itinerar por el territorio junto a la Fundación Goya en Aragón.

Comisión autonómica

Será la comisión autonómica del bicentenario la encargada de supervisar y ejecutar todas estas acciones de una forma eficiente, con profesionales especializados y equipos de trabajo, todos ellos vinculados al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; también con un equipo específico que impulse el plan director, con el apoyo de instituciones y entidades colaboradoras.

Asimismo, la comisión, que se reunirá al menos cada seis meses, realizará un seguimiento de las acciones y medidas, garantizará la colaboración y evaluará los resultados de las propuestas que se emprendan.

Una vez conformada este lunes, se invitará a incorporarse un representante de Cortes de Aragón, Delegación del Gobierno en Aragón, Delegación del Ministerio de Defensa en Aragón, Universidad de Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, Ayuntamiento de Fuendetodos, Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Arzobispado de Zaragoza, Instituto Chemin Neuf, Fundación Ibercaja, Fundación CAI, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza; a dos especialistas en Goya y a dos especialistas en gestión cultural.

Premios Goya

La ambición de que Zaragoza albergue en 2028 los principales premios cinematográficos del país, los Goya, es un hecho. Lo que falta es que esa aspiración se convierta en realidad.

Por el momento, según ha admitido Tomasa Hernández este lunes, Zaragoza sigue en la pelea para que así sea: "Vamos a ver si podemos celebrarlo. Está cociéndose. Es prematuro, pero estamos en ello".