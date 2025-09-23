El Zity suma un nuevo lleno total la noche de Dani Fernández, Lori Meyers, Siloé y Vera Fauna

Las Fiestas del Pilar están cada vez más cerca y el ambiente se empieza a notar: el Zity acaba de colgar un nuevo cartel de 'sold out'. En esta ocasión, se trata del concierto del martes 7 de octubre, que reunirá en el escenario principal a Dani Fernández, Lori Meyers, Siloé y Vera Fauna, cuatro referentes del indie y el pop nacional.

El público zaragozano ha agotado todas las entradas en tiempo récord. Una cita que, por la calidad y la diversidad de su propuesta, bien podría figurar como cabeza de cartel en cualquier gran festival, y que ahora confirma su imán con un lleno absoluto.

Más allá de los nombres propios, el Zity vuelve a consolidarse como uno de los grandes escenarios del otoño musical en España. Su apuesta por combinar artistas consolidados con proyectos emergentes logra atraer a públicos muy distintos, desde los seguidores fieles de grupos históricos hasta las nuevas generaciones que buscan frescura y tendencias. Esa mezcla convierte cada noche en una experiencia única para el público.

Dani Fernández aterriza en el Zity en uno de sus mejores momentos, consolidado como una de las voces más seguidas del pop español gracias a su disco La Jauría y a éxitos recientes como Me has invitado a bailar o Todo cambia.

Desde Granada, Lori Meyers pondrá sobre la mesa sus más de dos décadas de trayectoria y un repertorio imprescindible del indie nacional, con clásicos ya grabados en la memoria colectiva como Emborracharme o Mi Realidad.

La velada se completa con la energía de Siloé, una de las bandas más sorprendentes del directo en España, capaces de mezclar pop, folk y electrónica con gran éxito en festivales, y la personalidad de Vera Fauna, que aportará su estilo psicodélico y andaluz, cada vez más influyente en el nuevo indie estatal.

Con este nuevo lleno, el Zity 2025 alcanza ya cuatro sold out (Melendi, Rels B, Juan Magán y ahora Dani Fernández + Lori Meyers + Siloé + Vera Fauna), confirmando una de las programaciones más variadas y potentes del panorama musical nacional.