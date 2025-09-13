Reabre un emblemático edificio de Zaragoza con visitas guiadas gratis por tiempo limitado: una auténtica joya

En el centro de Zaragoza hay un emblemático edificio desconocido por muchos que reabre sus puertas durante varios días este mes de septiembre.

Ni la Aljafería, ni el Pilar, se trata de la Casa Moneva. Puede que nunca hayas oído hablar de ella, pues es un secreto muy bien guardado.

En el número 12 de la calle Sanclemente, en pleno centro de Zaragoza una singular fachada de ladrillo, pasa desapercibida para los zaragozanos, pero llama la atención a los turistas.

Conocida por La casa Moneva, fue el hogar del catedrático Juan Moneva y Puyol y su mujer Concha de Oro y Castro y sus hijos Jaime, Pilar y Lola. La fachada fue diseñada por Jaime, arquitecto, siguiendo las instrucciones de su padre. Es de estilo aragonés del siglo XVI, inspirada en los palacios florentinos. El interior es de estilo inglés.

El proyecto fue realizado en 1925 y la construcción comenzó en 1926. Tras la fachada se esconde un edificio más antiguo, que reposa sobre una bodega de comienzos del siglo XIX.

Fachada Casa Moneva. Google Maps

La casa comunica con un gran jardín en el que predominan la hiedra y las hortensias. Dispone de una espaciosa pérgola bajo la cual se disfruta de una agradable sombra en los cálidos veranos de Zaragoza.

Visitar la Casa Moneva de Zaragoza es situarse en el año 1925, momento crucial en el que se enfrentaban, en la arquitectura aragonesa, la tradición regionalista y la vanguardia internacional.

En efecto, en el extremo opuesto a la fachada neorrenacentista de la Casa Moneva diseñada ese año por Jaime Moneva y de Oro, aparecerían poco después los edificios racionalistas del también zaragozano Fernando García Mercadal: el Rincón de Goya y los inmuebles de alquiler de la calle Zurita y de la plaza de los Sitios.

Hoy en día es posible visitar, con cita previa, la planta baja y el jardín histórico de la Casa Moneva. La Asociación que vela por este edificio se ha dado por misión no solo salvaguardar su patrimonio material, sino también dar a conocer la rica humanidad de la familia que lo habitó.

Dentro del programa Open House Zaragoza, este emblemático edificio reabre sus puertas con visitas guiadas gratis.

¿Qué es el Open House Zaragoza?

Del 25 al 28 de septiembre, Zaragoza se abre como nunca antes con Open House Zaragoza: un festival gratuito que permite acceder a espacios, edificios y arquitecturas únicas de la ciudad.

Open House Zaragoza es el festival internacional que muestra el paisaje urbano de la ciudad de Zaragoza y los lugares que la representan. Visitas inéditas, itinerarios, experiencias artísticas y mucho más

¿Para quién es?

Este festival es para todos los públicos: para los zaragozanos y zaragozanas, a quienes ayudará a reconocer su patrimonio y su entorno. Para los profesionales de la arquitectura, invitándoles a otras formas de experimentarla.

Está abierto a todos, pero hay que reservar entrada y muchos de los edificios ya las tienen agotadas.

¿Cómo funciona?

El Open House Zaragoza transforma la ciudad en un escenario durante un ﬁn de semana, destacando diversos espacios significativos de Zaragoza. A lo largo de estos días cada visitante podrá seleccionar una serie de actividades para explorar su riqueza arquitectónica y cultural.

El programa incluye itinerarios urbanos, visitas a emblemáticos ediﬁcios y estudios de arquitectura, recorridos por espacios habitualmente cerrados al público, experiencias únicas, talleres interactivos sobre los futuros urbanos de la ciudad, así como celebraciones artísticas asociadas a los lugares seleccionados, conferencias y debates que profundizan en el tejido urbano de Zaragoza.

¿Qué edificios se podrán visitar?

En la edición 2025 de Open House Zaragoza se pueden visitar más de 30 edificios y espacios emblemáticos, entre ellos históricos, contemporáneos y lugares habitualmente cerrados al público.

Las visitas abarcan palacios, hoteles, infraestructuras energéticas y centros culturales, todos con actividades gratuitas y acceso especial para el festival.

