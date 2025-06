La Feria del Libro de Zaragoza cierra con homenaje a José Carlos Mainer y balance positivo pese al calor y la lluvia

Zaragoza ya se ha despedido de la Feria del Libro. Ayer domingo fue el último día para pasear entre casetas, asistir a encuentros literarios y conseguir la firma de tus autores favoritos.

Durante 9 días el Parque Grande José Antonio Labordeta ha acogido la 32ª edición de la Feria del Libro de Zaragoza. María Dueñas, Jorge Molist, Inma Rubiales o Blue Jeans, son algunos de los muchos escritores que han venido a la capital aragonesa para encontrarse y firmar a sus lectores.

Más de 1.500 personas han participado en las actividades culturales programadas durante estos días, sin embargo, la venta de libros ha sido un "poco inferior" que el año pasado, probablemente por el calor del primer día y la lluvia de otros tres.

Como novedad este año La Feria del Libro ha organizado la entrega del Premio Feria del Libro de Zaragoza. En esta primera edición se ha entregado el reconocimiento al historiador de la literatura y crítico literario aragonés, y doctor en Filología Española José Carlos Mainer. “Con este homenaje hemos querido reconocer su trayectoria en el mundo del libro, sus contribuciones en el terreno de la investigación literaria y su apoyo a la difusión del libro a través de ferias y medios de divulgación”, he explicado el presidente de COPELI, Rafael Yuste.

El propio homenajeado ha señalado que “me halaga mucho encontrarme con que es un premio por una trayectoria, y eso que he procurado ser una persona bastante tímida. Aunque reconozco que he disfrutado mucho siendo leído, sobre todo por mis paisanos; así que no deja de ser una oportunidad de estar muy contento por este acto de hoy”.

Entrega del Premio Feria del Libro de Zaragoza a José Carlos Mainer. COPELI

La entrega del Premio Feria del Libro tuvo lugar por la mañana, como colofón a nueve días dedicados al universo de la literatura, en los que han participado 50 expositores distribuidos en 75 casetas distribuidas en el paseo de San Sebastián, del Parque grande José Antonio Labordeta. Nueve días en los que han tenido lugar más de mil actos de firma por parte de casi 500 autores y autoras.

En cuanto a la asistencia de público, desde COPELI reconocen que “el balance es, en líneas generales positivo, si bien es cierto que a nivel de ventas ha sido algo inferior que el año pasado porque ha habido varias tardes con lluvia, tormenta y mucho calor durante el primer fin de semana. Sin embargo, los días de buen tiempo se ha llenado la Feria y los zaragozanos han demostrado que están deseando venir a por libros”, ha apuntado el presidente de la Comisión Permanente del Libro, Rafael Yuste.

En cuanto a las actividades de la carpa de la feria y el Kiosco de las Letras, han reunido a más de 1.500 personas en sus 35 actos organizados a lo largo de estos nueve días. El Kiosco de las Letras ha reunido casi 900 personas, mientras que por la carpa de la Feria han pasado otros 650 participantes.

La Feria del Libro de Zaragoza está organizada por la Comisión Permanente del Libro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.