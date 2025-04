Andrea Izquierdo, escritora de Zaragoza que triunfa en redes sociales: "Me ha costado que me tomaran en serio"

Hace once años que Andrea Izquierdo -conocida como Andreo Rowling en redes sociales- se lanzó a la aventura de crear una comunidad a través de su canal de YouTube para compartir recomendaciones literarias y hablar del mundo editorial. A día de hoy su cuenta de Instagram alcanza los 84 mil seguidores y más de 100 mil en TikTok. La joven de 30 años ya alcanza además 14 libros publicados y como avanza a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN a final de año se sumará otro más.

Sus inicios comenzaron en YouTube al ver que otros compartían vídeos recomendando libros: "Me encantó la idea. Siempre me ha gustado leer y no tenía amigos a mi alrededor en ese momento con los que comentar las lecturas", explica Andrea. Así, lo que comenzó con un objetivo de conocer gente y recomendar libros se ha convertido en una gran comunidad que le apoya y sigue sus pasos. Aunque como ella misma reconoce no empezó con "ninguna intención de mirar los seguidores".

Ahora muchos de sus amigos pertenecen a esta gran comunidad literaria de las redes sociales y tiene una base muy leal de seguidores: "Se vive de una forma muy bonita. La comunidad literaria en general es bastante sana, tranquila, normalmente se acercan con mucho respeto, amabilidad, incluso un poquito de vergüenza. Son muy cuquis", admite con cariño.

"Me siento muy afortunada cada vez que saco un libro"

Además de su pasión por la lectura, esta joven desde pequeña tenía la inquietud de la escritura y según cuenta escribía cuentos o finales alternativos de novelas como Harry Potter. Así en 2016 cumplió un sueño y publicó su primera novela 'Otoño en Londres' a la que le siguieron otras como la saga 'La chica del Zodiaco'.

"Me siento muy afortunada cada vez que saco un libro, siempre intento no olvidarme del privilegio que es seguir publicando, que es algo muy difícil de conseguir", reconoce la autora. A pesar de que lleve nueve años estando presente en librerias, admite que se le sigue haciendo "raro": "Con el paso de los años cuesta todavía acostumbrarte un poco".

A pesar de llevar muchos años en el sector, sus inicios en el que compaginó la creación de contenido, publicación de sus libros y el doble grado de Derecho y Administración de Empresas, no fueron fáciles por el estigma de la sociedad. "Me costó mucho que me tomaran en serio porque la gente le quita mucha importancia cuando se trata de libros de romance", señala. A lo que añade que el "ser joven y mujer" le resultó todo todavía más complicado.

Aunque reconoce que su inicio en la publicación ha podido ser más fácil al estar en redes sociales y que le ampararan miles de seguidores, el camino no es sencillo: "No puedo vivir solamente de mis libros, vivo de lo que es el mundo editorial en general porque soy autónoma".

Izquierdo está graduada del doble grado de Derecho y Administración de Empresas y además de un máster de Edición y gestión editorial por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Con todo ese saber y su pasión por la lectura esta joven se sustenta de trabajar para diferentes editoriales haciendo informes sobre su posible traducción en España y su viabilidad en el mercado editorial nacional. También se tiene que apoyar en la creación de contenido en sus redes sociales sobre publicaciones.

Por ello señala que "el autor es la única persona de todo el proceso de la publicación del libro que no puede vivir de escribir". Según explica, los autores apenas se llevan un 10% del precio del libro sin IVA: "Vivir de escribir es muy complicado porque la parte puramente económica es muy pequeña".

Aún con todo, esta joven escritora anima a la gente a escribir, sobre todo, ahora que la Inteligencia Artificial "se va a comer todos los trabajos creativos": "Ahora más que nunca es cuando siento que la gente tiene que escribir y compartir su talento al mundo", señala.

"El autor es la única persona de todo el proceso de la publicación del libro que no puede vivir de escribir"

Y en cuestión de lectura, es defensora acérrima de que "hay que dejar que la gente lea lo que quiera". Además destaca la importancia de los jóvenes en el sector y del valor de sus lecturas: "Cuando voy a ferias a firmar en su mayoría hay gente joven y me hace mucha ilusión porque creo que una juventud que lee es una juventud que está bien educada, que es más crítica", reflexiona.

Para finalizar, termina recomendando libros como empezó todo este camino. Así, como recomendación especial al tratarse de uno de sus libros favoritos, Andrea sugiere 'Los siete maridos de Evelyn Hugo', de Taylor Jenkins Reid. Y en el caso de que su nicho sea la fantasía, recomienda 'Rivales divinos', de Rebecca Ross.