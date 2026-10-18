La lluvia obliga a cancelar varios actos del último día de las Fiestas del Pilar y mantiene en el aire los fuegos artificiales

La lluvia está trastocando la programación del último día de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Las condiciones meteorológicas han obligado a suspender varios actos previstos para este domingo, mientras que los fuegos artificiales que ponen el broche final a las fiestas siguen pendientes de la evolución del tiempo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha cancelado el espectáculo de Kinser previsto en el Paseo Escena, en el paseo de la Independencia.

También se han suspendido los espectáculos programados en los barrios de San José y Monzalbarba dentro de la iniciativa El Pilar en los Barrios.

En Villarrapa, sin embargo, la actividad sí se ha celebrado en el centro cívico.

La lluvia también ha afectado a Río y Juego, en el barrio del Actur, donde permanecen abiertos los espacios interiores y la zona de porches, pero se han suspendido las actividades en las zonas de juego exteriores.

Si el tiempo mejora, se valorará la posibilidad de reabrirlas antes del cierre.

La atención está puesta también en los fuegos artificiales que clausuran las fiestas.

Por el momento, el espectáculo se mantiene en la programación, aunque el Ayuntamiento está siguiendo de forma continua las previsiones meteorológicas para decidir sobre su celebración hasta el último momento.