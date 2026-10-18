Las Fiestas del Pilar 2026 rozan los 3 millones de participación: "Esperamos que la lluvia nos deje poner el broche de oro"

Este domingo 18 de octubre se terminan, pasadas por agua, las Fiestas del Pilar.

A pocas horas del final oficial, el Ayuntamiento de Zaragoza hace un balance "muy positivo" tanto de las actividades como de la participación.

Sara Fernández, consejera de Cultura, Educación y Turismo, ha dado a conocer las cifras de las celebraciones, que alcanzan de "manera provisional las 2.918.700 asistencias, a falta de completar la última jornada festiva".

Sara Fernández en rueda de prensa. E.E

El balance supone un 8,6% más de asistencia que en las actividades programadas en 2025.

"Una gran noticia, pues este año las fiestas han tenido 9 días y el año pasado 10, por lo que proporcionalmente este 2026 ha sido mucho mejor", ha destacado Fernández.

Más de 2,6 millones de entradas a la Plaza del Pilar

El 12 de octubre volvió a ser la jornada de mayor participación, con 743.861 asistencias registradas. Los días 10, 11 y 12 concentraron más de 1,5 millones de asistencias, reflejando el extraordinario poder de convocatoria de los principales actos festivos.

"La Ofrenda de Flores sigue atrayendo a miles de personas, y se sitúa como el gran símbolo de identidad colectiva y participación ciudadana", ha destacado la consejera de Cultura.

Respecto a la estructura floral de la plaza, ha agradecido al servicio técnico "su esfuerzo para mantenerlo digno durante toda la semana a pesar del calor", y ha confirmado que comenzará a retirarse este lunes 19 de octubre.

La Plaza del Pilar ha vuelto a ser el epicentro de las celebraciones y uno de los espacios con mayor concentración de público durante estos días.

Los sistemas de medición de afluencia instalados en sus accesos han contabilizado 2.647.500 entradas, lo que representa un total de 5.113.324 pasos registrados durante el periodo analizado.

Los datos reflejan la intensa actividad que ha vivido la principal plaza de Zaragoza, escenario de los actos tradicionales más emblemáticos, los grandes conciertos y numerosos acontecimientos festivos.

Noticia en actualización

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