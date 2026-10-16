Sánchez deja "cojo" al PSOE de Zaragoza a siete meses de las municipales: "Van al día y sin pensar, es un caos"

El salto del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, al Congreso de los Diputados ha dejado "cojo" al PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza a siete meses de las municipales.

En el partido, todo el mundo daba por hecho que sería el rival de Natalia Chueca en las urnas.

Él mismo había apuntado a esta posibilidad en conversaciones privadas con otros cargos socialistas, pero el enésimo giro de guion de Pedro Sánchez ha trastocado todos los planes.

Tanto que en estos momentos ya nadie se atreve a aventurar quién hará frente al PP en la próxima cita con las urnas.

Los socialistas consultados ven con "incertidumbre" y "preocupación" que se deje huérfana una plaza tan importante como Zaragoza capital.

Sobre todo por su papel de cara a retener la Diputación Provincial (DPZ), la única gran institución en la que gobiernan en Aragón tras el batacazo de 2023, y con las encuestas augurando un pobre resultado.

La última de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN les da entre 8 y 9 concejales, muy lejos de los entre 16 y 17 que conseguiría Chueca.

No solo no aprovecharían el incremento de ediles en juego por el aumento de población sino que caerían de los 10 actuales, una combinación de factores que ha hecho sonar las alarmas.

"No será Lola"

Tanto el sector sanchista como los aún afines a la voz propia que representaba Javier Lambán ven fuera a Lola Ranera.

Ella se ha puesto "a disposición" del partido, pero tras más de dos décadas de 'servicio', los hay que piensan que "ya es momento de dar un paso a un lado" y apostar por la renovación.

Ranera es la edil con más antigüedad de los 31 concejales del pleno, y muchos no olvidan su "traición" al exdirigente socialista, que inclinó la balanza de la sucesión en favor de Pilar Alegría sin ni siquiera llegar a primarias.

Si Azcón no hubiera adelantado las autonómicas, la actual portavoz tenía todas las papeletas para haber terminado en las Cortes, pero al hacerlo se optó por no dejar huérfano el grupo en el Consistorio hasta 2027.

"No sabemos quién será el candidato al Ayuntamiento, pero no será Lola y si se presenta, habrá primarias", garantiza uno de los representantes del partido.

En el grupo municipal, la situación es ya desde hace tiempo complicada. "Lola no es líder, estamos fatal. El grupo está deshecho", afirman desde sus propias filas.

La elección de Fernando Beltrán como número 1 al Congreso les hace pensar que la dirección nacional va "al día" y que "no piensa en lo que viene detrás".

"A Fernando había que buscarle un puesto y, dentro de todo, entra dentro de la lógica, pero de la ciudad de Zaragoza depende la Diputación. No puedes dejarla ahora así. Sobre todo cuando se llevaba tanto tiempo diciendo que el candidato iba a ser él. Ahora volvemos otra vez para atrás, es un poco caótico", agregan.

La confirmación de la lista por Zaragoza ha sorprendido a muchos representantes del partido, ya que su candidatura al Ayuntamiento parecía ya muy enfilada.

"Ahora se abren nuevas incógnitas y es muy difícil que aparezca un mirlo blanco. No están los tiempos como para presentarse como independiente de la noche a la mañana", reconocían desde la plaza del Pilar.

Los hay que no entienden que se vuelva a abrir ese "melón". Y más cuando la figura del delegado parecía generar suficiente consenso entre las familias socialistas, aunque con diferentes grados de entusiasmo.

"No podemos decir que sea algo improvisado. Se ha tenido que actuar a partir de unas circunstancias sobrevenidas, pero muy planificado, desde luego, no es. Si los tiempos hubiesen sido otros quizás no estaríamos en esta circunstancia", reconocen.

Tirando de cantera

La secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, descartaba este jueves que Beltrán vaya a hacer doblete y sea, a la vez, concejal y diputado nacional.

"El candidato al Ayuntamiento será otro compañero. Tenemos una cantera muy amplia y haremos lo propio para que sea un buen candidato", comentaba al término de la Ejecutiva Provincial.

Con su marcha de la Delegación está por ver qué sucede con la subdelegada, Noelia Herrero, y cuál es el futuro del resto de concejales del grupo municipal.

Una vez pasadas las generales tocará ponerse a hacer listas y todo apunta a que habrá una importante renovación.

A la hora de hablar del 'cabeza de cartel', la intención sigue siendo apostar por una persona que no despierte excesivos recelos. Esto podría catapultar a jóvenes promesas del socialismo local aunque no sean tan conocidas.

No obstante, los consultados coinciden en que con unas generales de por medio todo puede pasar y que el resultado del 29 de noviembre podría alterarlo todo.

"Ahora se ve todo de una forma, pero nadie sabe cómo puede reaccionar el electorado de izquierdas cuando llevemos cinco meses de Gobierno PP-Vox", exponen.