El Rosario de Cristal ultima los preparativos para su gran cita en Zaragoza: "Es un acto de devoción a la Virgen del Pilar"

Las Fiestas del Pilar 2026 ya están aquí y la procesión del Rosario de Cristal está preparada para recorrer, un año más, las calles de Zaragoza.

Un total de 230 grupos participarán este año en uno de los actos más solemnes y relevantes de las fiestas, que, como es tradición, se celebrará durante la tarde-noche del 13 de octubre.

Entre las principales novedades destacan la incorporación de diez nuevos grupos, la restauración de la carroza del farol de los Santuarios Marianos y la reorganización del cortejo para adaptarlo al orden que se sigue durante el rezo del Rosario.

De este modo, la carroza de los Misterios Luminosos procesionará entre los faroles correspondientes a los Misterios Gozosos y los Dolorosos.

Por su parte, la carroza de la Salve lo hará después de los faroles de mano que representan las letanías y de la carroza del Ángelus. El resto de la procesión mantendrá el orden habitual y concluirá con la carroza de la Hispanidad.

En total, el cortejo estará compuesto por treinta carrozas de cristal iluminadas, 16 misterios y 14 carrozas alusivas a la presencia y devoción a la Virgen del Pilar, acompañadas por 258 faroles de mano y estandartes.

Este año lucirá renovada la carroza del farol de los Santuarios Marianos, una de las más emblemáticas de la procesión, tras completar la primera fase de su restauración.

Carroza del farol de los Santuarios Marianos E.E

Los trabajos han incluido la sustitución del chasis, que databa de 1915, y la modernización de la instalación eléctrica, lo que permitirá ahorrar baterías y mejorar la eficiencia energética. Debido a la complejidad de la intervención, la restauración continuará en una segunda fase.

"El Rosario de Cristal es un patrimonio material e inmaterial único, que refleja la singularidad de la devoción pilarista y de la fe aragonesa, que nos convoca al rezo colectivo a la Virgen del Pilar en las calles y que tenemos que seguir preservando y difundiendo", ha señalado Juan Sebastián Teruel, deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza.

Durante la presentación también se ha puesto en valor la labor del equipo que trabaja durante todo el año en el mantenimiento del museo y en la preparación de la procesión.

"Muchas personas movidas por la fe realizan un trabajo precioso que hay que reconocer, porque, si no, no sería posible este desfile devocional. En él participan desde costureras hasta colaboradores en tareas de documentación e información, así como en el montaje, el desmontaje y todo lo necesario para que esté listo el próximo 13 de octubre", ha subrayado Domingo Figueras, coordinador del Rosario de Cristal.

Grupos y Recorrido

El Rosario de Cristal saldrá el próximo martes, 13 de octubre, a las 19.00 horas desde el lateral de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que alberga el museo, en la calle Pedro J. Soler.

El cortejo seguirá el mismo recorrido del año pasado y volverá a ofrecer imágenes de gran belleza y emotividad, como su paso por la plaza de San Bruno o junto al paño mudéjar lateral de La Seo, que contará con la renovada iluminación exterior de la catedral. También destacará la entrada en la plaza del Pilar, con la Virgen situada en el monumento floral frente a los participantes.

La procesión recorrerá las calles de Santo Dominguito de Val, San Vicente de Paúl, Sepulcro y San Bruno, para continuar por Sepulcro, la plaza de La Seo, la plaza del Pilar, Alfonso I, el Coso y la plaza de España. Desde allí, regresará por las calles Don Jaime I y San Jorge hasta llegar de nuevo al punto de salida, en la calle Pedro J. Soler, donde concluirá el recorrido. A lo largo del itinerario habrá diversos puntos de información.

Los grupos que se incorporan este año al Rosario de Cristal son la Asociación Cultural Santa Lucía de Utebo (Gran Cruz del Rosario); la Cofradía de los Dolores de Caspe (3.º Misterio Doloroso); la Cofradía de la Dolorosa de La Muela (4.º Misterio Doloroso); la Cofradía de la Semana Santa de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía de la Virgen de la Rosa de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía de San Juan Bautista y de la Exaltación de la Santa Cruz de San Juan de Mozarrifar (Farol de la Salve); el Colegio Montearagón; el Colegio Sansueña, y Kids Garde (Farol de la Salve).

Conoce su historia

El Rosario de Cristal es un evento religioso con gran dimensión histórica, artística, social y cultural, y una de las expresiones de fe más singulares del país.

La primera procesión del Rosario de Cristal recorrió las calles de Zaragoza el 13 de octubre de 1890, aunque la tradición de rezar el rosario por las calles de la ciudad se remonta a 1756, con el "Rosario de Devotos" y los "Rosarios de la Aurora". Esta práctica devocional fue arraigando en el sentir popular y cobrando cada vez más fuerza.

El 2 de enero de 1889 se instituyó canónicamente la Real Cofradía de Nuestra Señora del Pilar. Su Junta Directiva impulsó entonces la construcción de bellas carrozas con el objetivo de simbolizar y materializar los distintos elementos del rosario.

El Rosario de Cristal es un desfile procesional y litúrgico con una potente estructura visual, formada por treinta carrozas de cristal iluminadas que representan los misterios del Rosario gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos y aluden a la presencia de la Virgen del Pilar. El cortejo se completa con 258 faroles de mano y varios estandartes de gran belleza.

Muchos de los faroles y carrozas monumentales fueron diseñados por el arquitecto Ricardo Magdalena y realizados en los talleres del maestro artesano León Quintana.

Entre las piezas más destacadas por su belleza y simbolismo se encuentran la carroza de la Hispanidad, que evoca los vínculos con América y recuerda a la Virgen del Pilar como Patrona de la Hispanidad; la del Templo del Pilar, y la de los Santuarios Marianos.

Las carrozas del Rosario de Cristal pueden contemplarse durante todo el año en el Museo del Rosario de Cristal, ubicado en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde constituyen un valioso recurso devocional y cultural abierto al público.