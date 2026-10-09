Los cachirulos toman la plaza del Pilar durante el pregón de las fiestas. Ayuntamiento de Zaragoza.

Gigantes y Cabezudos, el Rosario de Cristal, conciertos como los de Dani Fernández, Malú o Antonio Orozco, y espacios como el Jardín de Invierno completan la programación.

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza viven su día grande este 12 de octubre con la Ofrenda de Flores y cientos de propuestas

Zaragoza vivirá desde este sábado 10 de octubre y hasta el domingo 18 sus Fiestas del Pilar llenándose de flores con su Ofrenda, pero también de música en sus calles, teatro, circo y clásicos festivos como las ferias, los Gigantes y Cabezudos o su Tragachicos y el León Garganchón.

La emoción flotará en el ambiente con momentos de recogimiento y gran espectacularidad con las Ofrendas de Frutos y el Rosario de Cristal, dos actos con gran arraigo entre los zaragozanos.

Las Fiestas comenzarán, como todos los años, con el Pregón el sábado 10 de octubre. Este año el honor recaerá sobre los Bomberos de la ciudad como forma de reconocer su gran profesionalidad no solo en Zaragoza, sino con sus intervenciones en distintos puntos de España y del extranjero.

Pero antes, Zaragoza se irá animando con el desfile que recorrerá sus calles principales. En esta ocasión estará dedicado al deporte para conmemorar la elección de la capital de Aragón como Ciudad Europea del Deporte en 2027.

Por eso, además de la diversión que correrá por las calles de la mano de las diferentes compañías, la cabalgata contará con la participación de deportistas zaragozanos legendarios.

El domingo 11 tendrá lugar uno de los actos más especiales de los festejos: la Subida de la Virgen a la estructura de la Ofrenda de Flores. Una ceremonia que solo lleva dos años en el programa oficial, pero que aglomeró a 15.000 personas el año pasado.

En esta ocasión, la Capilla del Pilar, los Infantes del Pilar y Eugenia Boix, con el organista Luis Antonio González, serán los encargados de dar el acompañamiento musical a este momento.

El 12 de octubre, Día del Pilar

El lunes 12 de octubre llegará el momento más esperado de los aragoneses y visitantes con la Ofrenda de Flores.

En 2025, unas 120.000 personas llevaron sus ramos a la Virgen, en una edición de récord que finalizó a las 00.19 horas del 13 de octubre.

Para este año, las previsiones no se quedan atrás. Son ya 99.980 personas inscritas en los 994 grupos que participarán en la Ofrenda, a las que se sumarán otros tantos oferentes de forma individual.

Los participantes, llegados de distintos puntos del mundo y vestidos con sus trajes regionales, protagonizarán una exaltación del folclore y la tradición.

En el acto, además, se llevarán a cabo decenas de espectáculos en el escenario situado frente a la estructura floral.

El crecimiento de la Ofrenda requiere de una estructura cada vez mayor. De hecho, el soporte actual de los ramos es de 15 metros de altura y 16 de anchura, con unas 40 toneladas de peso, por lo que necesita un dispositivo formado por 30 profesionales de diferentes secciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

El manto de la Virgen tiene varias curiosidades. Una de ellas es que cada año varía su color, que puede ser rojo (como el de esta ocasión) o blanco.

Eso sí, siempre hay un detalle que no puede faltar: la cruz de Lorena, símbolo mundial de la lucha antituberculosa, ofrendada por el Hospital Royo Villanova.

Además, este año el país invitado a las Fiestas del Pilar es Venezuela, motivo por el que la Virgen lucirá la bandera de la nación.

La Virgen del Pilar con los ramos de flores de la Ofrenda. Ayuntamiento de Zaragoza.

La Ofrenda cuenta con una larga trayectoria. La primera edición se celebró en 1958, con 2.000 oferentes. En esta, se situó una réplica de la Virgen en la fachada principal del templo, donde permaneció hasta 1998.

Ese año se modificó la ubicación, siguiendo la propuesta del cineasta Bigas Luna, y se trasladó al emplazamiento actual, lo que permitió ganar en espectacularidad.

Sin embargo, este no es el único acto tradicional con gran arraigo en las Fiestas del Pilar.

La Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal

El día 13 será el turno de la Ofrenda de Frutos, que se remonta a 1949 y es anterior a la de Flores.

Se trata de uno de los eventos más coloridos de las Fiestas, en el que miles de personas aportan alimentos.

Además de disfrutar del folclore, la Ofrenda de Frutos es uno de los actos más queridos por los zaragozanos. Sobre todo, por su carácter solidario.

Y es que todos los alimentos entregados contribuyen a aumentar las reservas de entidades como el Banco de Alimentos o el Refugio.

También el día 13, pero en horario de tarde, se celebra uno de los momentos más intensos de las fiestas: el Rosario de Cristal.

Las calles se llenan de emoción y fervor durante esta procesión formada por 15 carrozas y 258 faroles.

Desde 1889, el Rosario de Cristal recorre las calles de Zaragoza y continúa impresionando a los zaragozanos y visitantes por su momento de recogimiento y espectacularidad.

El Rosario de Cristal se celebrará el 13 de octubre por la tarde. Ayuntamiento de Zaragoza.

Muchas más actividades

Además de los actos tradicionales, las Fiestas del Pilar cuentan con muchas más actividades, dirigidas a todos los públicos.

Los más pequeños tienen un lugar seguro donde pasarlo bien: Río y juego, un espacio lleno de juegos en el que pueden participar desde bebés a niños y niñas de hasta 12 años.

Eso sí, este lúdico acto cuenta con un gran componente educativo relacionado con el medio ambiente y la naturaleza.

Tiene tanto tirón que, este año, se ha ampliado con nuevas zonas como el Bosque Peripecia, en el que podrán explorar túneles y puentes.

Destacan también otros espacios dedicados a jugar creando, como A-Tiza, donde con tizas blancas convertirán a diferentes animales en efímeras obras de arte.

Otra cita ineludible para los más pequeños de la ciudad es los Gigantes y Cabezudos, de los que se tiene noticias desde 1807. Aunque la comparsa actual se configuró en 1964, con añadidos como los cabezudos de La Pilara, el Royo del Rabal y la Cigarrera y los gigantes de Goya y Josefina Bayeu.

Mientras que los Gigantes alegran a todos con sus bailes, acompañados de dulzaineros y tambores, los Cabezudos son temidos, ya que se dedican a perseguir a los niños, en una tradición declarada Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) en 2024.

Pero si hay algo que tampoco puede faltar es el Tragachicos y el León Garganchón, que recuerdan a los grandes Garganúas que recorrían las calles de Zaragoza desde mediados del siglo XIX.

En la actualidad se trata de dos toboganes, con las formas de un mañico y de un león, que simulan comerse a los niños que se atreven a acercarse a ellos.

Actuaciones musicales

Otro de los atractivos fuertes de las Fiestas son las actuaciones musicales, que se repartirán por diferentes puntos de la ciudad.

La plaza del Pilar acogerá los conciertos más multitudinarios, como los de Dani Fernández, Malú o Antonio Orozco.

Además, el salón de los zaragozanos volverá a contar con un escenario dedicado al folklore aragonés y a las tradiciones de otros puntos del mundo, sin olvidar el Certamen de Jota Aragonesa, que en su versión adulta cumple 140 años.

Este año, este estilo de música también gana espacio con un escenario propio en la plaza Salamero, que contará con los aragoneses Biella Nuei, los congoleños Fulu Miziki y la asturiana Lorena Álvarez.

En el Jardín de Invierno del Parque Grande José Antonio Labordeta estarán como cabezas de cartel Aterciopelados, Teenage Fanclub, María José Llergo, The Lemon Twigs, Rufus T. Firefly, Shabaka y Cervatana.

El escenario de la Estación del Norte, por su parte, ofrecerá una programación más eléctrica, que irá desde el folk de La Ronda de Boltaña al rap de Sharif y Rapsusklei y al pop de Íñigo Quintero.

Ocio seguro

Las Fiestas del Pilar también son un espacio para promocionar el ocio seguro entre los jóvenes, con propuestas como la Viral Light, una fiesta sin alcohol para jóvenes entre 14 y 17 años, el ZGamer, un encuentro en torno a los videojuegos que este año contará con la participación de Nintendo y el Concierto en el Túnel, con Laaza como cabeza de cartel.

El teatro, el circo y la danza se desplegarán por toda la ciudad, con espacios propios en diferentes puntos, pero también otros efímeros en los barrios de Zaragoza, con el objetivo de que las Fiestas del Pilar inunden todos sus rincones.

El paseo de la Independencia, la principal avenida de Zaragoza, se convertirá en un escenario gigantesco, con espectáculos itinerantes como el de los franceses Paris Bénarès y sus enormes animales.

Los festejos ofrecen así una programación pensada para todos los públicos: tanto para la ciudadanía como para quienes visitan Zaragoza estos días, con actividades que mezclan tradición aragonesa, cultura, ocio y entretenimiento.

Pero todas ellas tienen un hilo en común: te van a emocionar.