El desfile del Pregón convertirá Zaragoza en una ceremonia olímpica y homenajeará a figuras del deporte

Zaragoza dará este sábado 10 de octubre el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar 2026 con un desfile del Pregón, dedicado a la próxima Capital Europea del Deporte 2027.

Bajo el lema "Zaragoza Campeona", la ciudad se convertirá simbólicamente en un gran estadio abierto para rendir homenaje a sus deportistas y, especialmente, al amplio tejido de clubes, federaciones, escuelas y entidades que sostienen la práctica deportiva en los barrios.

El desfile comenzará a las 18:30 horas desde el entorno del CEIP Joaquín Costa y recorrerá paseo María Agustín, Puerta del Carmen, avenida César Augusto, Coso y Alfonso I antes de desembocar en la plaza del Pilar, donde a las 21:00 horas tendrá lugar el Pregón que dará inicio oficial a las fiestas, este año a cargo del Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza.

La elección del deporte como hilo conductor quiere anticipar uno de los grandes acontecimientos que vivirá Zaragoza el próximo año y convertir el inicio de las fiestas en un homenaje colectivo a quienes han construido y siguen construyendo la identidad deportiva de la ciudad.

Desde sus grandes referentes hasta los niños y jóvenes que entrenan cada semana en clubes y escuelas, el desfile mostrará la dimensión social, integradora y vertebradora del deporte zaragozano.

La dramaturgia se inspira en la entrada de las delegaciones en un estadio olímpico. En esta ocasión, ese estadio serán las propias calles de Zaragoza y la plaza del Pilar ejercerá como gran escenario ceremonial.

A lo largo del recorrido se sucederán los símbolos, las disciplinas deportivas y las intervenciones escénicas, en una progresión que combinará solemnidad, emoción, música, humor y circo.

Participantes

Será un desfile multitudinario con la participación de medio millar de personas.

Los abanderados ceremoniales portando la bandera de Zaragoza y las banderas de Aragón, España y de Zaragoza Capital Europea del Deporte 2027, abrirán la comitiva, seguidas de las enseñas de algunos de los clubes más representativos de la ciudad.

Será la imagen inicial de una ceremonia concebida para representar la diversidad y la fortaleza del deporte zaragozano antes de dar paso a algunos de sus grandes referentes.

Entre los protagonistas estarán deportistas olímpicos y paralímpicos vinculados a Zaragoza como Esther Lahoz, en atletismo; Fernando Arcega, en baloncesto; Isabel Macías, en atletismo; Jorge Sánchez, en natación; José Ángel Arcega, en baloncesto; José María Esteban Celorrio, en piragüismo; Luis Domínguez, en natación; Luis María Garriga, en atletismo; María Delgado, paralímpica de natación; Wisdom Asisosa Ikhiuwu, paralímpico de atletismo; María José Povés, en atletismo; y Roberto García, en atletismo.

Su presencia servirá para reconocer a quienes han llevado el nombre de Zaragoza al máximo nivel deportivo y enlazará con el verdadero protagonista del resto del recorrido, el deporte base.

A partir de este punto, el desfile avanzará organizado por disciplinas, con la participación de clubes, federaciones, escuelas y entidades deportivas de la ciudad.

Cada una de ellas contará además con una intervención escénica que trasladará el deporte a la calle desde el humor, el espectáculo y la interacción con el público.

El fútbol, uno de los grandes símbolos de la identidad deportiva zaragozana, abrirá este bloque con la participación del Real Zaragoza, Stadium Casablanca, CD Amistad, Wanapix FS, FS Cesaraugusta y Colo Colo. Les acompañarán jugadores, árbitros y comentaristas, además de balones gigantes y personajes sobre zancos que recrearán de forma humorística todo lo que sucede alrededor de un partido.

El baloncesto tomará el relevo con Casademont Zaragoza masculino y femenino y CB Zaragoza, y convertirá el recorrido en una cancha itinerante, con canastas móviles, jugadores sobre zancos, 'cheerleaders' y un gran speaker que acompañará el avance de la comitiva.

El vínculo de Zaragoza con el Ebro estará presente a través del piragüismo y el remo, representados por la Federación Aragonesa de Piragüismo y la Federación Aragonesa de Remo, estarán acompañados de una particular regata urbana protagonizada por peculiares remeros, piragüistas y un entrenador que tratará de poner orden en un equipo poco convencional.

El ciclismo llevará las bicicletas hasta el corazón de las fiestas de la mano de la Federación Aragonesa de Ciclismo. Tras ellos irán a rueda dos peculiares ciclistas que intentarán, con mucho humor, convertirse en un equipo de verdad.

En el bloque dedicado a los deportes de raqueta, el Real Club de Tenis Zaragoza desfilará junto a una animación que protagonizará un singular partido itinerante con jugadores, árbitra, recogepelotas y una pelota gigante que interactuará con el público.

También habrá espacio para los deportes de piscina, representados por el Estadio Miralbueno El Olivar y el Club Natación Helios. Natación, waterpolo, natación sincronizada, saltos y aquagym compartirán una gran piscina imaginaria en movimiento, con coreografías, humor y efectos de agua.

El atletismo estará representado por el Club Scorpio 71 y Atletismo Zaragoza y se sumarán a ellos animados atletas jugando con algunos de los elementos más reconocibles de esta disciplina y llevando el espíritu olímpico al terreno del humor y las acrobacias.

El balonmano contará con la participación de Club Dominicos, Balonmano La Jota, BM Adecor Zaragoza, Club Dominicos Adaptado y Balonmano Colores, y se transformará en un partido imposible, con pelotas volando, porteros de brazos gigantes y una peculiar portería móvil.

Por su parte, el patinaje, representado por la Federación Aragonesa de Patinaje, convertirá el recorrido en una gran pista sobre ruedas para mostrar diferentes ejercicios y disciplinas, poniendo en valor la elegancia y la velocidad de este deporte.

Las artes marciales estarán representadas por la Federación Aragonesa de Taekwondo y pondrá el acento en valores como la disciplina, el respeto, el autocontrol y la superación a través de katas sincronizadas y exhibiciones colectivas.

La gimnasia rítmica, con el Club Zaragozano y el Club Escuela Gimnasia, incorporará cintas, aros y coreografías en movimiento, mientras que el voleibol, representado por CV Zaragoza y CV Aljafería, cerrará la representación de las disciplinas con remates, saques, bloqueos y acciones con el balón que trasladarán a la calle la coordinación y el trabajo en equipo propios de este deporte.

Las diferentes disciplinas estarán acompañadas a lo largo del recorrido por propuestas de animación, teatro de calle, circo y humor a cargo de The Poncho's, Coscorrón Banda de Animación, Residance, K de Calle, Binomio Teatro, Marzomayea, Cirteani, Biribú Teatro, Producciones Kinser, Nostraxladamus, la Asociación Parkour Zaragoza y PeliAgudo Arte y Circo, cuyas intervenciones buscarán además la interacción directa con el público.

De esta forma, el desfile del Pregón abrirá las Fiestas del Pilar mirando ya hacia 2027, un año en el que Zaragoza llevará el título de Capital Europea del Deporte.

Este desfile es posible gracias al patrocinio de Ibercaja, El Rincón, Red Bull y Sport Aragón y la colaboración de Carza.