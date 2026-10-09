Los Bomberos de Zaragoza, pregoneros de las Fiestas del Pilar: "Habrá sorpresas y daremos espectáculo"

Ser nombrados pregoneros de las Fiestas del Pilar representa el mayor honor al que se puede aspirar en Zaragoza. Un hito que llena de "profundo orgullo y gratitud" al Servicio de Bomberos de Zaragoza, sobre todo tras haber sido reconocidos el año anterior como Hijos Predilectos de la ciudad.

También después de vivir uno de los peores veranos con incendios que se recuerdan en Aragón. Sobre esto, y otros asuntos, hablarán los encargados de representar al cuerpo municipal en el balcón del Ayuntamiento ante miles de personas este sábado.

Todavía no se sabe quiénes serán, "es una sorpresa". No solo para los que estén escuchándoles desde la plaza del Pilar, sino también "para el resto de compañeros a los que honrarán".

Más allá del reconocimiento social y de la admiración que despiertan en el día a día, los bomberos quieren que los zaragozanos y visitantes descubran su faceta más auténtica y humana. "Somos personas, sufrimos y tenemos miedo, como todo el mundo", asegura el jefe del cuerpo municipal, Eduardo Sánchez.

¿Cómo recibisteis la noticia de que ibais a ser pregoneros este año?

Pues fue muy agradable. A mi el día anterior me llamaron desde el gabinete de alcaldía para informarme de que iba a venir la alcaldesa, Natalia Chueca, al día siguiente al parque de bomberos a darnos una noticia. No sabíamos nada más.

Esa noche me la pasé dándole vueltas pensando en qué era lo que podría ser, lo que podría ocurrir. En algún momento pude intuirlo, pero realmente me enteré cinco minutos antes de darle la misma noticia al resto de bomberos.

Cuando la alcaldesa nos dijo qué era lo que ocurría nos fuimos con la sonrisa en la cara hasta el centro de comunicaciones, donde contactamos con todos los parques de la ciudad por megafonía y se lo anunció a todos en directo.

Y, ¿cómo ha sido la preparación para este día? ¿Hay sorpresas?

Bueno, pues como era una sorpresa muy agradable la que nos llevamos cuando decidieron que fuéramos nosotros los pregoneros, y ya el año pasado nos nombraron Hijos Predilectos de la ciudad, estamos llenos de orgullo. Es lo máximo a lo que se puede aspirar en una ciudad. Empezamos a planificar un poco qué es lo que se podría hacer y yo creo que hemos preparado cosas que pueden resultar divertidas y con un poco de espectáculo también. Creo que puede gustar mucho.

El Jefe Bomberos de Zaragoza, Eduardo Sánchez. E.E Zaragoza

No podéis desvelar todavía mucho, pero, ¿se sabe ya quiénes van a ser los encargados en salir al balcón?

Pues no os puedo contar nada. Son varias personas las que están en el balcón. Hemos intentado que representen a todas las partes que componen el Servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, y cada uno va a tener un pequeño papel en esto que vamos a hacer.

¿Ninguno sabe quién va a ser su compañero? ¿Por qué se ha decidido hacerlo así?

Sí. Hemos querido hacerlo así para mantener un poco la incertidumbre y que todos los miembros del servicio especulen sobre si será uno o si será otro. Entre ellos hablan y comentan a ver si lo saben o no. Estamos intentando mantener esa emoción hasta el último momento.

"Confío en que haya los nervios justos como para hacer las cosas bien". Descripción del sumario...

El pregón reúne cada año a miles de personas en la plaza del Pilar. ¿Cómo os imagináis ese momento? ¿Hay nervios?

Confío en que haya los nervios justos como para hacer las cosas bien. Cada uno de los que han sido elegidos para el momento sabe ya cuál es su papel, entiendo que le estarán dando vueltas. Estamos hablando de salir al balcón del Ayuntamiento ante unas 40.000 personas en la plaza del Pilar escuchando lo que vas a decir. Eso impone.

Espero que estén a la altura y que consideren que es como un incendio de los que tenemos brutales, en los que tienes que echar de tripas corazón y hacer un esfuerzo por mantener la calma.

Tienen que disfrutarlo. Yo creo que para ellos va a ser algo único en su vida.

Y, exactamente, ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a los zaragozanos?

El discurso habla del carácter del zaragozano, de lo que hemos sido, de lo que hacemos como bomberos y, también, de las cosas que nos ponen tristes en nuestra profesión. Un poquito eso. Y ya me corto porque no quiero desvelar nada.

Siempre habéis sido uno de los servicios municipales mejor valorados. Después del verano tan duro que se ha vivido con los incendios, ¿creéis que se os ha reconocido aún más vuestra labor?

Hombre, el servicio de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido siempre muy buena puntuación en el Barómetro municipal. Sobre 10 siempre hemos estado entre el ocho y el nueve, eso significa que hay muchísimos zaragozanos que incluso dirán un 10.

A mí me gusta hacer un poco la broma de que nosotros tenemos la suerte que no ponemos multas y eso hace que la que la que la población nos vea nos vea de otra manera (risas).

Pero yo creo que sí, la gente nos nos valora, que nos tienen aprecio.

"Nosotros tenemos la suerte que no ponemos multas y eso hace que la que la que la población nos vea nos vea de otra manera". Descripción del sumario...

A raíz de este verano tan duro han sido muchísimas las críticas y manifestaciones por parte de vuestros compañeros de las diputaciones. ¿Habrá unas líneas de apoyo hacia ellos en el discurso?

No puedo desvelar nada del discurso. Lo que sí transmito es el sentir del colectivo. Llevo toda la vida dedicada a esta profesión en diferentes puestos y sé que el bombero es muy reivindicativo siempre, permanentemente necesita algo más.

Y es lógico, es una profesión en la que nunca llegas a casa pudiendo decir a tu familia que no va a pasar nada. Siempre existe ese punto de incertidumbre sobre si algo no se podrá controlar, como ocurrió este verano con dos compañeros. Eso hace que la cabeza esté buscando constantemente más camiones, más bomberos, más EPIs y más formación. Las administraciones tienen recursos finitos que repartir, y nosotros intentamos siempre conseguir más para calmar esa sensación del bombero.

¿El recuerdo de los dos compañeros fallecidos durante el servicio este verano estará también presente durante el Pregón?

En un discurso y en un momento como este, en el que nos honran como colectivo, te acuerdas de la historia y de los fallecidos que por desgracia hemos tenido. Ese recuerdo lógicamente estará.

¿Qué os gustaría que los zaragozanos supieran sobre el trabajo que realizan los bomberos durante las fiestas?

Me quedaría muy tranquilo si tras el discurso los zaragozanos, aragoneses y visitantes se dan cuenta de que somos seres humanos, que lo pasamos mal, que sufrimos y que tenemos miedo. Que vieran que somos gente corriente que por su profesión hace algo que no suele ser lo normal.

¿Hay alguna historia o experiencia vivida como bomberos que os haya hecho sentir especialmente unidos a la ciudad?

Mezclar trabajo de bombero con un bonito recuerdo es complicado. Algo reconfortante es cuando, tras trabajar horas en un accidente de circulación, consigues sacar con vida a una persona. Intentamos no hacer seguimiento posterior por salud psicológica, pero cuando ese ciudadano viene tiempo después con su familia al parque a agradecerlo, te llena de alegría.

" Orgullo y gracias. Esas dos palabras definen lo que sentimos". Descripción del sumario...

¿Y durante las fiestas?

Las Fiestas del Pilar nos ponen al límite a todos los servicios municipales. El puesto de mando avanzado situado detrás de la Lonja reúne a representantes de sanitarios, policía y bomberos. Con cuatro miradas sabes qué movilizar inmediatamente, y eso transmite una gran sensación de unidad y pertenencia.

Si tuvierais que resumir en una sola frase lo que significa para los Bomberos de Zaragoza ser los pregoneros de las Fiestas del Pilar, ¿qué diríais?

Me vienen dos palabras: orgullo y gracias. Esas dos palabras definen lo que sentimos.

Importante, ¿el cachirulo hacia delante o hacia atrás?

Pensando en aquellos compañeros que saldrán al balcón te diría que lo llevarán en el cuello, hacia atrás, bien atado y mostrando el escudo del cuerpo que hemos puesto en nuestros cachirulos.