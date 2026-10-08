Zaragoza abre una nueva convocatoria para el Viogen: solo cinco de nueve agentes han sido aptos para la Unidad Égida

La Unidad Égida de la Policía Local, especializada en la protección y seguimiento de mujeres víctimas de violencia machista en Zaragoza, ya tiene a los primeros seis agentes de los nueve que formarán la plantilla.

Se trata de cinco agentes (tres mujeres y dos hombres) y una intendente, que ya había sido seleccionada con anterioridad.

A este proceso -para el que se requiere una especial preparación, sensibilidad y compromiso con las víctimas- se presentaron, voluntariamente, un total de nueve agentes de la Policía Local. De estos, finalmente, han resultado adecuados seis aspirantes.

Así, tras no completarse el total de las plazas, el Ayuntamiento ha firmado una nueva orden para abrir otra convocatoria interna entre los agentes de la Policía Local de Zaragoza, con el objetivo de incorporar a otros tres efectivos y completar así la plantilla inicial de nueve policías con la que comenzará a funcionar la Unidad Égida.

La previsión del área de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza es que este segundo proceso de selección pueda completarse antes del inicio de la formación especializada, de manera que los nueve agentes realicen conjuntamente la preparación que impartirá el Ministerio del Interior.

La puesta en marcha de la Unidad Égida permitirá que la Policía Local de Zaragoza participe directamente en el seguimiento y la protección de mujeres víctimas de violencia machista, asumiendo el 30% de los casos clasificados de riesgo bajo que se determinen en el marco de su incorporación al sistema VioGén.

La puesta en marcha llega después de años en los que Zaragoza no había materializado su incorporación a este sistema de seguimiento, implantado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La creación de la Unidad Égida permitirá reforzar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales y ofrecer una atención más próxima, especializada y continuada a las víctimas.

La selección supone un avance fundamental para la próxima entrada en funcionamiento de esta unidad a finales de año.