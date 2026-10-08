La programación infantil de las Fiestas del Pilar crece con un Río y Juego ampliado: estas son las novedades

Los niños y niñas de Zaragoza tendrán un hueco especial en la programación de las Fiestas del Pilar, con más de 200 actividades. La gran novedad es Río y juego, que este año se amplía con nuevas zonas dada la gran acogida con la que cuenta año tras año. También podrán disfrutar de propuestas clásicas como la Comparsa Municipal de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, el Tragachicos y el León Garganchón o el Parque de las Marionetas.

Desde el 11 de octubre por la mañana, los más pequeños podrán conocer los nuevos espacios de Río y juego que, además de invitarlos a divertirse, cuenta con un componente educativo centrado en el medio ambiente. Así, los niños y niñas de 3 a 6 años podrán disfrutar de D-Espacio Caracol, un nuevo espacio cerrado donde jugarán con barro, pintura, agua, cartón y telas. Para mayores de 4 años está pensado Entretelas, una zona para transformar el espacio con telas, trapillos, lanas, etc. Los más aventureros tendrán en el Bosque Peripecia (a partir de 6 años) una zona de juego y aventuras ubicada cerca de la entrada del Acuario de Zaragoza.

Túneles, puentes y cuerdas retarán su equilibrio. Esta zona sigue el principio de reutilización y economía circular, recuperando estructuras del Parque de los Insectos de Delicias. Para niños de la misma edad está recomendado De paseo por el río, en el que una gran barcaza ha llegado cargada de animales que viven y visitan el entorno del río Ebro. Además, para todas las edades serán novedad A-Tiza, en el que algunos de los animales se han vestido de negro y están preparados para que quien quiera pueda dejar su arte en su piel con tizas blancas; y por último Busca y rebusca, un juego en el que los niños tendrán que encontrar diez ranas escondidas por todo el espacio, desde la copa de un árbol o en la pata de un banco.

También se ha ampliado la zona Rebebé (0 a 2 años), que triplicará su espacio para dar cabida a la gran demanda existente, mientras que la Ballena de libros se complementará con un espacio con mesas y hamacas para leer cómodamente. Por su parte, la Cocina de las Maravillas inaugurará un nuevo mercadillo, con pequeños puestos.

Otra novedad es la Chirivainas Band, la nueva banda musical del Río y Juego que hará bailar a todo el mundo. Seis músicos en el escenario propondrán diversos bailes y juegos, siempre reforzados por personajes del Comando Yogur. Los espectáculos tendrán lugar por la mañana a las 12:30 horas y por las tardes a las 18:30 horas.

Los grandes clásicos infantiles

Los barrios se llenarán también de actividades, con espectáculos para todos los públicos y propuestas sorprendentes. El teatro, el circo y la magia inundarán toda la ciudad, con una gran presencia aragonesa, como la compañía de Daniel Esteban y su espectáculo 'La casa del conde' que podrá verse en Garrapinillos, Marzomayea con 'Segu-rata' en San José, o Caleidoscopio Teatro con 'Los duendes del baúl' en Montañana. Igualmente, llegarán a los barrios dos de las propuestas más clásicas de las fiestas: la Comparsa Municipal de Gigantes y Cabezudos y el Tragachicos y el León Garganchón. La comparsa, declarada Bien de Interés Cultural en 2024, llenará de carreras y música zonas como el Barrio Jesús, Arcosur o el Actur, entre otros, mientras que el León Garganchón y el Tragachicos harán parada en Torrero, Picarral o Valdespartera, entre otros.

Los parques de la ciudad serán otro de los puntos neurálgicos de la programación infantil. El Parque de las Marionetas volverá un año más al Parque Grande José Antonio Labordeta, con su 27ª edición. En esta edición, mantiene su filosofía de abrir un espacio a compañías aragonesas, nacionales e internacionales, donde se reúne el teatro de títeres y marionetas, teatro infantil y familiar, teatro de feria, instalaciones y propuestas escénicas de pequeño formato en un entorno abierto. También repite con una propuesta para adultos el 12 de octubre a las 21 horas.

Las Tribus del Parque se harán fuertes en el Parque Grande José Antonio Labordeta con su espectáculo 'Magicus' durante cuatro días, mientras que el segundo fin de semana se trasladarán al Parque Bruil y al Parque de la Aljafería. Los Food Trucks también contarán con una amplia programación infantil con talleres y espectáculos teatrales y de magia. El Recinto Ferial de Valdespartera será otro de los focos de atención para los niños y niñas zaragozanos. Además de las ferias, se celebrará el tercer Festival Internacional de Circo de Zaragoza, del 9 de octubre al 2 de noviembre.