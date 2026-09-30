Marisa Gaspar, concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Zaragoza, con el palo y la piedra. E.E Zaragoza

Una concejala de Zaragoza se hace un Ana Vázquez y saca un palo y una piedra en el pleno para hablar de Ceuta

La concejal tránsfuga de Vox en Zaragoza, Marisa Gaspar, se ha marcado un Ana Vázquez en medio del pleno municipal de este miércoles.

Aunque, en esta ocasión, no ha habido ningún tipo de bote de gas pimienta, ni lleno ni vacío. No, Gaspar ha querido "ilustrar" la invasión de Ceuta con un palo y una piedra.

"He traído las armas que usaron los invasores contra el ejército español. Nuestros soldados se vieron obligados a huir ante unos ataques con palos y piedras", ha expuesto durante su intervención durante las mociones de PP y Vox presentadas para exigir al Gobierno de España que actúe ante lo sucedido en la ciudad autónoma.

Aunque poco ha durado la performance, pues la alcaldesa Natalia Chueca le ha rogado que retirara tanto el palo como la piedra. "Por favor, señora Gaspar, vamos a dejarnos de shows", le ha rogado.

"Era puramente ilustrativo", se ha disculpado la no adscrita, quien ha continuado su intervención, ya sin más sorpresas y trasladando su solidaridad al pueblo ceutí.

El sultán de la Mareta

El concejal de Vox, Armando Martínez, ha defendido la propuesta de su grupo denunciando "el ataque por parte de los enemigos de España con la complicidad del Gobierno, el presidente Sanchez y el indigno ministro Marlaska".

Ha asegurado que la invasión "ha dejado decenas de violaciones, peleas, saqueos, chinches y hepatitis".

"Se ha sembrado el miedo y el asco a partes iguales con el objetivo de atacar nuestra soberanía nacional", ha insistido, asegurando que su moción pretende "decirle al sultán de la Mareta -refiriéndose a Sánchez- que lo lleva claro" y que "Ceuta, Melilla y las islas Canarias eran, son y serán España".

Los tres números

Por su parte, el concejal del PP, Alfonso Mendoza, ha defendido la moción de su grupo basándose en tres números: "80.000 invasores, 62 días transcurridos y 30 expedientes de menores que se han iniciado", ha enumerado para señalar "la dimensión del problema" que, dice, "desde el Gobierno no saben gestionar".

Ambas propuestas han salido adelante, aunque con la oposición de la bancada izquierda. "Traen una moción para huir de sus responsabilidades y ejercer el carroñerismo político al que nos tienen acostumbrados. Pero que quede claro, el PSOE defiende la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, la seguridad fronteriza, el respaldo a los servidores públicos, el retorno a los que deban de ser retornados, la protección a los menores y cooperación europea", ha asegurado el concejal socialista Gómez-Gámez.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha comenzado su intervención criticando que, si hubiera sido ella quien saca un palo y una piedra en el pleno, se le hubiera "echado y con bronca".

En cualquier caso, Tomás también ha asegurado que su grupo político "no tiene dudas" de que Ceuta y Melilla "son españolas". Al menos, "hasta que ellos quieran". Tampoco ocultan que "ha habido una mala gestión del Gobierno Central y que se ha usado a seres humanos para atacar un país".

Derechos humanos

Además, asegura que ZEC también habla de soberanía, pero sobre todo "de derechos humanos". "No les vi tan preocupados con Irán, tampoco con presencia de USA en España, ni con los compromisos de la OTAN", ha concluido.

La negativa, tanto de ZEC como del PSOE, ante ambas propuestas ha llevado a la alcaldesa Natalia Chueca a lamentar que "se dejen arrastrar por un presidente que está más pendiente de lo que marca Marruecos que de los ceutíes".

Pese a ello, ambas mociones han salido adelante con los grupos de la derecha y el de la concejal no adscrita. La regidora ha insistido en que "Zaragoza está con Ceuta, porque es España y vamos a defenderla".