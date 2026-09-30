Chueca saca adelante con la concejal tránsfuga de Vox el plurianual con 20,5 millones para los nuevos vuelos

El pleno municipal celebrado este miércoles ha dado luz verde -por los pelos- a la modificación presupuestaria en varios programas plurianuales de 28,9 millones de euros hasta 2032.

Un saco en el que, entre otros proyectos, se incluyen los 20,5 millones que el Ayuntamiento de Zaragoza aportará para los nuevos vuelos, en los que se trabaja con el Gobierno de Aragón y que supone una inversión total de 43 millones entre ambas instituciones.

El grupo municipal de Vox, pese a estar a favor del proyecto, se ha opuesto a esta modificación porque, según lo ha defendido la portavoz, Eva Torres, "hipoteca los presupuestos de Zaragoza hasta 2032".

Además, Torres ha señalado que para hablar del 2027 -y los años posteriores- "habrá que sentarse a negociar".

Un acto que, dice, solo puede pasar si se cumplen los compromisos que tiene el Gobierno de Chueca con Vox para este ejercicio. Es decir, que se reduzca a 'cero' la Zona de Bajas Emisiones y se racionalice la estructura del Ayuntamiento.

"El ritmo lo marcan ustedes", le ha señalado Torres a la alcaldesa.

Eso sí, como prueba de que los de Abascal están más que de acuerdo con la llegada de nuevos vuelos al aeropuerto de Zaragoza, Torres ha dado su 'sí' únicamente a la modificación presupuestaria de 570.000 euros para este 2026. Año en el que "Vox sí ha negociado los presupuestos" y por lo que, dicen, no van a poner piedras en el camino.

Eso sí, pese al rechazo de Vox al plurianual 'ómnibus', su concejal tránsfuga, Marisa Gaspar, no ha dudado en levantar la mano a favor. "Estas modificaciones impulsan proyectos que han sido solicitados por distintos grupos municipales y, lo que no alcanzo a entender, es el 'ahora sí, ahora no' que se llevan algunos", ha criticado la edil no adscrita.

Su voto le ha valido a la regidora para conseguir la mayoría que ha salvado del 'limbo' el proyecto para el que el Consistorio se había comprometido a pagar 20,5 millones hasta 2032.

Por su parte, la bancada de la izquierda -sin contar el sillón de Gaspar- ha criticado que los cambios en las cuentas se hagan ahora en septiembre, acusando al Gobierno de Chueca de "falta de planificación".

Asimismo, la socialista Marta Aparicio ha denunciado que "hace seis meses el PP votara en contra de dotar de más vehículos a la policía y ahora haya que comprarlos de forma urgente porque, claro, si no iban a tener que hacer autostop para moverse por Zaragoza".

"No sé cuántas veces han anunciado estos proyectos y ahora resulta que no hay presupuesto para esto y hay que quitar de otras cosas, como los 80.000 que se desvían de cultura y museos para pagar el festival de la Garnacha, el eclipse o el encuentro de cofrades", ha señalado Aparicio.

En la misma línea se ha posicionado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien ha expuesto que "cuando diseñaron las cuentas hicieron más bien un borrador". "Buscan un cajón que vaciar para llenar otro",