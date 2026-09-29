Un nuevo informe reafirma que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía puede recuperar los 12 millones de Tiro de Pichón

Un nuevo informe, ahora de la asesoría jurídica municipal, ha reafirmado que el Ayuntamiento de Zaragoza todavía puede reclamar los 12 millones de euros abonados en su día a la sociedad Tiro de Pichón.

Así lo ha trasladado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, esta mañana tras haber recibido el informe y haber dado cuenta del mismo al resto de los grupos municipales. Sobre todo, tras las críticas recibidas por parte de la oposición el pasado lunes en la comisión de su área.

"En el último mes los grupos municipales han cuestionado que el Gobierno municipal había dejado prescribir el plazo para la reclamación de este dinero. Ya dije que era una falacia", ha expresado el edil.

También durante la comisión de Urbanismo -en la que ya se presentó un informe elaborado por el área de Suelo y Vivienda- se suscitó, por parte del grupo municipal Vox, que "sería bueno usar el artículo 160 del reglamento para solicitar otra documentación", ahora por parte de la asesoría jurídica municipal, puesto que "sus informes son especialmente relevantes".

Las conclusiones a las que se ha vuelto a llegar es que, la ejecución del acuerdo plenario 24 de octubre de 2022 por el que se declaraba la nulidad de lo pactado el 28 de septiembre de 2007, permanece suspendido ‘ex lege’ conforme el artículo 117.3 de la ley de procedimiento administrativo.

De 5 a 15 años

Por otro lado, también se señala que el crédito que ostenta el Ayuntamiento frente a la sociedad deportiva Tiro de Pichón es de naturaleza "patrimonial", por corresponder al pago de una indemnización. Precisamente por ello, según ha detallado Serrano, el periodo de prescripción "es de 5 a 15 años desde que fue generada la resolución".

Es decir, que "no ha prescrito el plazo para reclamar hasta el último céntimo y preservar así el interés de los zaragozanos", ha resumido el concejal de Urbanismo.

La portavoz socialista, Lola Ranera, solicitó la semana pasada que el PP "sacara del cajón" la resolución del recurso de reposición presentado por la Sociedad Deportiva Tiro de Pichón y tratar este asunto en el pleno. No obstante, Serrano ha asegurado, basándose en el último informe, "que la decisión de la alcaldesa pensando en los intereses de los zaragozanos" y que fue algo que se hizo "bien, con prudencia y rigor".

Lo ha afirmado tras leer la parte del documento elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento en el que se señala lo siguiente: "Ello no tendría sentido alguno y sería manifiestamente inoportuno proceder ahora a la resolución del recurso de reposición del 2 de diciembre de 2022 deducido por la sociedad deportiva Tiro de Pichón, por cuanto pudiera resultar eventualmente contradictorio a la esperada sentencia del tribunal ante la cual habría que residenciar nuevamente la revisión jurisdiccional de un recurso".

"¿Cuáles son los avales?"

La concejal del PSOE, Marta Aparicio, ha criticado que este informe "debería llevar hecho 4 años, momento en el que se inició este procedimiento".

Asimismo, ha planteado durante la comisión de Hacienda celebrada este martes "cuáles son los avales y las garantías para asegurar el pago de los 12 millones a la sociedad Tiro de Pichón".

Ha ejemplificado sus dudas mediante el siguiente ejemplo: "Cualquiera que haya pedido, ante cualquier administración, una suspensión de cualquier pago... ¿Imaginan que se lo suspenden por silencio administrativo?. Habitualmente o lo deniegan o piden unos avales que garanticen que lo podemos pagar. ¿Qué pasa si la sociedad desaparece? He planteado qué medidas se plantean para garantizar ese pago a futuro y la respuesta ha sido la de siempre: absolutamente nada".

Aparicio ha insistido en que se debe garantizar el pago "con informes técnicos y económicos necesarios".