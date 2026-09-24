Tatiana Gaudes carga contra CGT por la huelga de limpieza en Pilares: "Si no negocias es que no quieres frenar los paros"

La concejal de Movilidad y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha criticado duramente la actitud de CGT en la negociación del convenio con la empresa de limpieza de la ciudad FCC.

Tal y como lo ha expresado, "si uno convoca paros, pero no acude a las negociaciones, es usar a los ciudadanos como moneda de cambio". En este sentido, ha vuelto a solicitar a ambas partes que "mantengan la mano tendida" y que "mantengan su palabra y no cambien las opiniones".

"Obviamente todo el mundo tiene derecho a la huelga, pero creo que durante un proceso negociador tan largo, lo que no se puede hacer luego es retractarse de algo que ya se ha firmado, convocar una huelga y no ir a las negociaciones. Lo que se entiende es que no quieren frenar los paros que han convocado durante los días más importantes de la ciudad", ha considerado la edil.

Por el momento, los trabajadores de limpieza pública de Zaragoza siguen sin llegar a un acuerdo con la empresa FCC.

Este mismo jueves, ha tenido lugar una nueva reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, a la que no se ha vuelto a presentar el sindicato CGT. Una actitud que desde FCC creen que se lleva a cabo como "manera de bloquear la negociación.

Desde CGT mantienen los primeros paros para este 30 de septiembre, día en el que además intervendrán en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Si no se llega a un acuerdo, el sindicato continuará la huelga -ya de manera indefinida- a partir del 7 de octubre.

No obstante, desde la empresa insisten en que hay "voluntad de negociación" para firmar un preacuerdo que ponga fin a la amenaza de paros, que lleva sonando con fuerza desde principios del mes de agosto.

De hecho, este mismo viernes se reunirán con CCOO en el SAMA y el próximo lunes se volverá a juntar la mesa negociadora con los 13 representantes.

Desde FCC Medio Ambiente explican que modificaron su oferta con posterioridad "con el propósito de atraer también a estas otras secciones sindicales, a pesar de que no representan a la mayoría del Comité".

"Atendiendo a las peticiones de estas últimas, se ha ofrecido una subida salarial del 9,4% en tres años (25, 26 y 27) incluso por encima de la función pública, así como otro paquete de importantes mejoras para los trabajadores. Estas subidas salariales suponen un considerable esfuerzo tanto por parte de la empresa, como del mismo Ayuntamiento", señalan.

Asimismo, insisten en que incrementos superiores podrían afectar directamente a los impuestos que deberían pagar los ciudadanos en su tasa de basura.