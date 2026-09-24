Bismark, a la izquierda, con otros trabajadores del polígono. E. E.

Bismark, testigo del gran incendio en Cogullada: "Olía como a hoguera y de repente han estallado las ventanas"

Bismark Murillo ha sido uno de los testigos directos del grave incendio en el polígono de Cogullada, en Zaragoza.

Estaba en su empresa, Autocares Murillo, cuando minutos antes de las 12.00 ha empezado a oír sonidos que parecían propios de una hoguera.

Provenían de la nave afectada, situada a pocos metros de la suya. "En cuestión de segundos han saltado los cristales de las ventanas", recuerda.

La cosa no ha quedado ahí, ya que en cinco minutos se estaba "quemando todo".

Beatriz Boldova, gerente de Autocares Murillo, ha oído unas "explosiones".

"He escuchado 'pum, pum, pum', como si se cayeran cosas, y ya ha empezado todo a prender", contaba.

Acto seguido han llamado a la Policía y han empezado a sacar los autobuses de su empresa, que estaban "pared con pared".

Por el momento se desconoce si en ese momento había gente trabajando en la superficie calcinada.

Las primeras informaciones apuntan a que los empleados han podido salir.

También se ha evacuado a empresas del entorno por motivos de seguridad.

En la zona trabajan en estos momentos Bomberos, Policía Local y Nacional.

Desde el 112 se ha pedido a quien se encuentre en las inmediaciones que extreme la precaución y siga en todo momento las indicaciones de los efectivos de seguridad.

Según han explicado desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el incendio se ha producido en un bazar chino.

Debido a la gran humareda negra, visible desde distintos puntos de la ciudad, el Consistorio recomienda cerrar las ventanas de las viviendas cercanas y tomar precauciones para evitar las molestias y el daño que puede ocasionar el humo.

Desde el Ayuntamiento se ha pedido al colegio Lucien de Briet que cerraran todas las ventanas y los alumnos no salieran al recreo o las zonas exteriores para evitar la exposición al humo.

Máxima expectación

La voracidad de las llamas y el despliegue de Bomberos y Policía ha atraído a decenas de curiosos.

Uno de ellos era Jorge Martínez.

Jorge Martínez, tras el susto. E. E.

Estaba comprando material y al ver semejante columna de humo ha decidido sacar su coche corriendo y acercarse para ver qué estaba pasando.

"Han sido minutos de un caos total. Todo el mundo ha empezado a correr y a sacar los coches. Los bomberos no han tardado nada en llegar", apuntaba.