Choque PP-PSOE por la vuelta al cole: "éxito" del Volveremos y denuncias de "incapacidad" con el cheque familia

PP y PSOE han vuelto a chocar este domingo en Zaragoza. Esta vez, por las ayudas a la vuelta al cole.

Mientras el equipo de Gobierno ha celebrado el éxito del programa Volveremos, los socialistas han cargado contra Natalia Chueca por su "incapacidad" con el cheque familia.

En lo que respecta al Volveremos, el Ayuntamiento ha informado de que la campaña finalizó el pasado miércoles tras siete jornadas de intensa actividad en el pequeño comercio.

En total, cerca de 66.523 familias han realizado compras por valor de 19.372.000 euros.

El concejal de Economía, Carlos Gimeno, ha explicado que esta cifra de ventas supone un incremento respecto a la campaña vuelta al cole de 2025, cuando se alcanzaron 17.188.000 euros en ventas.

En cuanto al número de establecimientos, más de 2.100 comercios ya han realizado durante 2026 alguna venta relacionada con Volveremos.

"El hecho de que más de 2.100 establecimientos hayan registrado este año alguna venta vinculada al programa demuestra el alcance de esta iniciativa y su capacidad para generar actividad en el pequeño comercio", ha añadido.

También ha animado a gastar la cantidad almacenada en los monederos de la aplicación.

De momento se han utilizado 801.420 euros en 2026, por lo que todavía quedan 1.700.000 euros para compras realizadas hasta el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo. De este modo, el saldo disponible en los monederos permite que el efecto de las campañas de Volveremos continúe más allá del periodo concreto en el que se generan las compras, "manteniendo capacidad de gasto en los comercios adheridos", ha precisado.

Las críticas del PSOE

El PSOE, por su parte, ha denunciado que las familias de Zaragoza han llegado a la vuelta al cole sin haber cobrado las ayudas del Cheque Familia de hasta 1.000 euros por la “incapacidad” del Gobierno de Chueca, después de retrasar este año su resolución y pago de mayo a septiembre.

El concejal Guillermo Ortiz ha recordado que septiembre es un mes especialmente complicado para las economías familiares, ya que los niños y niñas vuelven a las aulas mientras sus padres y madres afrontan numerosos gastos. Según la Asociación Española de Consumidores, el desembolso medio de las familias aragonesas para la vuelta al colegio rondará este año los 610 euros.

“Por primera vez en tres años, el Ayuntamiento de Zaragoza ha retrasado la resolución y pago de las ayudas del Cheque Familia de mayo a septiembre por incapacidad para resolverlo a tiempo”, ha señalado.

Además, Ortiz ha denunciado que, por tercer año consecutivo, las familias no han recibido las ayudas dentro del plazo previsto: “En la fecha en la cual se dieron de plazo para pagar las ayudas de hasta 1.000 euros no se han cobrado por parte de las familias, aunque este año el Gobierno de Chueca haya tenido tres meses más de margen”, ha criticado.

Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman al Gobierno de Zaragoza que dote de personal suficiente a los servicios encargados de gestionar y resolver las subvenciones, con el objetivo de evitar nuevos retrasos.

Asimismo, Guillermo Ortiz exige al Gobierno de Chueca que sea “previsor con campañas de información para que los ciudadanos tramiten bien y a la primera las instancias” y que adopte las medidas necesarias para que las familias puedan recibir las ayudas dentro de los plazos establecidos.