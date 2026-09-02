Zaragoza se vuelca con Ceuta en el Día de la Ciudad Autónoma: "Ceuta es española desde el siglo XV y España está con Ceuta"

La alcaldesa de Zaragoza junto a los portavoces de los grupos municipales colocando la pancarta E.E Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza ha querido estar hoy, 2 de septiembre, al lado de Ceuta. Con motivo del Día de la Ciudad Autónoma, el Ayuntamiento ha colocado una pancarta en el balcón del consistorio bajo el lema 'Zaragoza con Ceuta'.

La colocación ha sido llevada a cabo por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a los portavoces de los grupos municipales.

Este acto se consolida como una muestra de apoyo y solidaridad de la capital aragonesa con los ceutíes, que continúan afrontando unas semanas complicadas tras los acontecimientos del pasado 30 y 31 de julio.

"Ceuta es España"

La alcaldesa de Zaragoza ha querido mostrar su apoyo con la ciudad autónoma y ha señalado que "desde aquí hacemos un llamamiento para poder demostrarles que no están solos". En este sentido, ha destacado que "Ceuta es española desde el siglo XV".

A ello, ha añadido que "desde el resto de España nos solidarizamos con ellos, les apoyamos y vamos a estar hasta el final porque Ceuta es España y España está con Ceuta".

La jornada continúa esta tarde con una concentración a las 20.00 horas en la plaza del Pilar, frente al Ayuntamiento.