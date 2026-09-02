Natalia Chueca carga contra Eva Torres (Vox) por los presupuestos: “Julio Calvo lo entendía perfectamente”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido esta mañana a las declaraciones de la portavoz de Vox, Eva Torres, en las que acusaba a la primera edil de pensar en las cuentas del año que viene cuando todavía “no se han cumplido los acuerdos pactados para los presupuestos de 2026”.

Chueca ha asegurado que se trata de un ritmo de trabajo que “forma parte de la normalidad del Ayuntamiento para que un presupuesto pueda estar listo a tiempo”.

“Estamos en plena ejecución del presupuesto, pero eso no quita que se tenga que planificar el año 2027. Hay que trabajar con anticipación como se lleva haciendo más de siete años. Con Julio Calvo no tuvimos problemas, lo entendía perfectamente, si la nueva portavoz de Vox no se lo explicaremos”, ha declarado.

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