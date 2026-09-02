Abre un nuevo restaurante en el Parque del Agua de Zaragoza: hasta seis ofertas gastronómicas diferentes y un parque de bolas

El parque del Agua dirá adiós a otra de sus concesiones fallidas de la Expo 2008. Será a finales de septiembre cuando el restaurante Bocados reabra bajo una nueva imagen.

Bajo el nombre La Factoría del Ebro, este conocido establecimiento dejará atrás las ruinas para convertirse en una fábrica gastronómica y de ocio de la mano de Aragón al Gusto (concesionaria).

Hace unos meses que el Ayuntamiento sacó a licitación la gestión de este recinto, cuyo concurso ganó esta empresa aragonesa bajo un canon de 36.000 euros para los próximos 15 años y una inversión inicial de unos 60.000 euros para la limpieza, mobiliario y revisión de toda la maquinaria.

La adjudicataria, que también gestiona servicios de restauración en otras instalaciones como el Club Deportivo Helios y el U. D. Balsas Picarral, ha planteado una "transformación integral" de los más de 1.000 metros cuadrados del local con el objetivo de convertirlo en un punto de encuentro abierto durante todo el año.

Cinco ofertas gastronómicas

Según ha podido conocer este diario, el local tendrá hasta seis ofertas distintas de comida (heladería, pizzería, hamburguesería, brasería, vermutería y comida mediterránea) y un espacio de juego para los más pequeños.

Las obras todavía no están terminadas y, aunque todavía no hay una fecha oficial de inauguración, la idea es que el restaurante esté funcionando para las Fiestas del Pilar, para las que ya se ha preparado un menú especial.

Eso sí, pese a que queden por ultimar unos pocos detalles, algunos espacios como la heladería y la hamburguesería ya están listos.

También habrá en el interior una pizzería, una brasería y otra zona de comida mediterránea. Todas ellas tendrán un mobiliario diferente y "muy colorido".

El parque de bolas de las instalaciones ha sido totalmente reformado y actualizado tras más de tres años parado. Será un espacio pensado para los más pequeños que ya está casi listo, aunque "todavía se está trabajando para hacerlo más diferente y único".

La idea es que estas instalaciones atraigan a un público más familiar y donde se celebren cumpleaños, así como otro tipo de eventos. Además, desde la empresa pretenden poner en marcha talleres gastronómicos y crear salas polivalentes para reuniones de grupos BNI (Business Network International).

Conexión con Aguas Bravas

Este proyecto se une a otras concesiones fallidas de la Expo 2008 que el Ayuntamiento ha conseguido volver a sacar a flote, como el Canal de Aguas Bravas cuya apertura se espera también para el mes de septiembre.

Además, según confirman las mismas fuentes, la empresa que gestionará Aguas Bravas (Océano Atlántico) y Aragón al Gusto complementarán su oferta, tal y como ya han hecho en otras ocasiones.