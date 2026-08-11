Durruty, experto que ha viajado hasta Zaragoza para ver el eclipse: "Es una de las mejores ciudades del mundo para verlo"

Zaragoza ya está preparada para disfrutar a lo grande del eclipse solar que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto. Un fenómeno astronómico que está atrayendo a la capital aragonesa a visitantes, turistas y expertos procedentes de distintos lugares del mundo.

Una afluencia que se ha dejado notar estos primeros días del mes de agosto en las oficinas de Turismo donde, según la concejal de Cultura, Sara Fernández, se han duplicado las consultas.

Concretamente, entre el 3 y el 9 de agosto, se ha registrado un total de 8.074 entradas en las oficinas de turismo, lo que supone el doble que las registradas el año anterior en el mismo periodo (4.055).

"La mayoría (76 %) son turistas españoles (6.138), mientras que el 24 % son extranjeros (1.936)", ha detallado la edil.

Las consultas nacionales han aumentado, además, un 160 % respecto al año anterior, si bien el aumento de las consultas internacionales también aumentan, en este caso un 14 % respecto a las mismas fechas del 2025.

"Estamos recibiendo muchos visitantes porque somos un enclave privilegiado para ver el eclipse", ha señalado Fernández.

Muestra de ello es que este martes ha llegado a la ciudad un grupo de 25 expertos internacionales de la Asociación de Observatorios Históricos (AHO), que verán este fenómeno desde el recinto ferial de Valdespartera.

Los primeros en llegar han sido recibidos este martes por Fernández en la Oficina de Turismo de la plaza del Pilar, donde han atendido a los medios de comunicación y han expresado por qué han elegido la capital aragonesa para observar un momento "tan especial y único".

"Zaragoza es una de las mejores ciudades del mundo para observar el eclipse principalmente porque está en la franja de totalidad, tiene un clima seco y es un lugar maravilloso para ver el oeste y la puesta de sol", ha indicado el director científico del Observatorio del Pic du Midi (Francia), Rémi Cabanac, quien ha explicado que el grupo de directores de los observatorios que forman parte de la alianza verán el eclipse desde el recinto de Valdespartera, donde esperan conversar y compartir este acontecimiento con las personas que allí se congreguen.

Junto a él se encontraba Durruty de Alba, miembro del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) Universidad de Guadalajara, organismo que forma parte también de la Alianza de Observatorios Históricos.

"Nuestro instituto nació el 2 de abril en 1889 como observatorio astronómico y meteorológico del estado de Jalisco y es uno de los últimos que se han incorporado a la AHO", ha apuntado, quien ha alertado sobre todo de la peligrosidad de ver el eclipse sin la protección adecuada, mientras continuaba el reparto de las gafas desde la oficina. "Recordemos que Galileo Galilei terminó ciego", ha precisado. Este organismo está formado por 50 observatorios en total.

Tras el eclipse, y después de disfrutar de la ciudad, los divulgadores viajarán al Pic du Midi (Francia), donde celebrarán su asamblea general.

Servicios turísticos

Durante estos días, Zaragoza Turismo ofrece diferentes servicios y actividades para dar a conocer la ciudad en un momento de gran afluencia.

Se han programado las rutas con Informadores Turísticos (Casco Histórico, Paseo por la Ribera, English Tour y Visite Guidée en Français), la Visita Dos Catedrales, el Bus Turístico y el mirador del Torreón de la Zuda.

Con motivo del eclipse, hasta el 16 de agosto, a las 19.30, se ofrecen los servicios especiales "Visita Guiada al Atardecer" y el "Bus al Atardecer", que se están completando cada día a última hora.

El pasado fin de semana, un total de 684 viajeros descubrieron la ciudad en el bus turístico en sus distintas modalidades(Diurno, Megabús, Al Atardecer y Nocturno). Esta cifra supone un 52 % más que el mismo fin de semana del año anterior (451 viajeros).

Durante este martes, y desde la Oficina de Turismo, el Ayuntamiento continúa con la entrega de las gafas de protección. El lunes se entregaron 5.000 unidades y está previsto que se entregue la misma cantidad este martes y otra el miércoles.