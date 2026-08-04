Zaragoza concede 58 licencias para construir 1.578 nuevas viviendas este año: casi un 48% son públicas

Miralbueno se sitúa como la principal zona de expansión en los primeros siete meses del año, periodo en el que se ha dado permiso para levantar allí 624 viviendas. Más información:

Zaragoza sigue avanzando en la construcción de vivienda. Durante los primeros siete meses de 2025, el Ayuntamiento ha concedido ya un total de 58 licencias para la construcción de 1.578 nuevas viviendas.

De estas, según ha señalado el concejal de Vivienda, Víctor Serrano, unas 752 son de protección o públicas.

En cabeza esta expansión Miralbueno, seguido de Distrito Sur y Valdefierro. A falta de cinco meses para cerrar el año, "se alcanzan ya cifras de construcción casi idénticas a las de 2025", ha apuntado Serrano.

El edil ha valorado los datos como "positivos" y ha justificado que la capital de Aragón "continúa una tendencia del sector al alza cuando el país está inmerso en una grave crisis de acceso a la vivienda y se necesita aumentar exponencialmente la oferta de todo tipo: públicas, protegidas y libres".

En esta línea, Serrano ha recordado el "papel clave" que está jugando el Ayuntamiento de Zaragoza junto al Gobierno de Aragón a la hora de promover la vivienda pública y protegida.

De hecho, "de las 1.578 nuevas viviendas que tienen permiso para levantarse este año, 112 son VPO en Arcosur mediante licencia municipal y 604 son del Plan Más Vivienda, repartidas entre Miralbueno y distrito Sur", ha recordado.

Por meses, el podio lo ocupan marzo (con 11 licencias para 321 viviendas), febrero (con otras 11 para 304 pisos) y mayo (7 para 131 nuevos hogares).

Por zonas de desarrollo urbanístico, en lo que llevamos de 2026, Serrano ha destacado que "el mayor peso de la construcción de viviendas en la ciudad recayó principalmente en tres áreas: Miralbueno, que arrebata el primer puesto a Arcosur, con 624 viviendas (176 libres y 441 asequibles del Plan Más Vivienda); el Distrito Sur, con 469 pisos (165 libres, 112 de VPA y 192 del Plan Más Vivienda); y Valdefierro-Oliver con 176 viviendas libres".

Por años

Si se atienda a los registros de la Gerencia de Urbanismo en este siglo XXI, fue en 2006 cuando más vivienda se construyó en Zaragoza, con 8.940, un pico que fue decreciendo en años posteriores hasta 2010, cuando el número no sobrepasó la barrera de las 2.000 viviendas, y en cuyos límites ha permanecido a la baja.

Los datos más bajos fueron en 2014, con solo 525 nuevas viviendas; en 2012, con 759; y en 2020, año de la crisis del coronavirus, con 1.035.

La media en los últimos 13 años ha estado en una horquilla de entre 1.100 y 1500 viviendas, y fue en 2023 y 2024 cuando se dio un salto cuantitativo hasta rozar de nuevo la barrera de las 2.000 nuevas viviendas, superada ampliamente el año pasado, en 2025.

En lo que respecta a la vivienda protegida, la media de VPA sobre el total de pisos construidos en estos últimos 26 años está en el 27,64%, lo que supone que 2025 cierra 10 puntos porcentuales por encima de esa media (37,08%).

"Si el ritmo se mantiene, podremos cerrar 2026 con datos similares a 2025, lo que supone proseguir por encima de la barrera de las 2.500 nuevas viviendas", ha explicado Serrano, quien sin embargo ha recordado "la necesidad de seguir incrementando toda la oferta residencial posible".

Respuesta PSOE

El edil ha aprovechado la rueda de prensa para contestar a las críticas pronunciadas este lunes por el PSOE.

Denunciaba la concejal socialista Ros Cihuelo que este tipo la Vivienda de Protección Aragonesa (VPA) ha incrementado hasta 50.000 euros su precio, tras las dos últimas subidas del módulo residencial aprobadas por el Gobierno de Aragón en los últimos meses y con "la complicidad de la alcaldesa de Zaragoza".

Según Cihuelo, debido a este "tasazo" de Chueca y Azcón, una vivienda protegida tipo de 90 metros cuadrados con garaje y trastero ha pasado de costar unos 203.600 euros "a más de 254.000 euros", lo que supone un aumento de 50.556 euros (24,83 %).

Ante esto, Serrano ha justificado que "Aragón, antes de la subida del módulo, ocupaba la penúltima posición en comparación con otras comunidades de España y que, tras el incremento, sigue estando la quinta".

Además, ha asegurado que se pretende "atender a una realidad y no darle la espalda a la economía". Ha acusado así al PSOE de intentar "ocultar un contexto" y que el partido en Zaragoza "se ha posicionado en contra y negar un éxito indudable por el fracaso del Gobierno de España en políticas de vivienda estos ocho años".

Asimismo, ha cuestionado que "si son vivienda para ricos, que la concejal socialista (Cihuelo) me señale alguna que se haya quedado vacía de las que se han construido estos años".