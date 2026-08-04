Siete recreos de colegios se convertirán en espacios más verdes y saludables con el programa 'Adapta tu patio'

El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza ha resuelto la convocatoria del programa "Adapta tu patio" para el curso 2026-2027, una iniciativa que permitirá transformar siete nuevos patios escolares en espacios más verdes, saludables, inclusivos y preparados para afrontar los efectos del cambio climático.

Con esta nueva edición, el proyecto continúa ampliando la red de centros educativos que incorporan soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la calidad ambiental y el bienestar de toda la comunidad educativa.

Los cinco colegios seleccionados mediante la convocatoria ordinaria son el CEIP Cándido Domingo y el CEIP Parque Goya, en la Modalidad A; el CEIP Ciudad de Zaragoza y el CEIP Antonio Beltrán Martínez, en la Modalidad B; y el CEE Rincón de Goya, en la Modalidad C, destinada a centros de educación especial.

A ellos se sumarán, además, el CEIP Santo Domingo, cuya actuación se financiará a través del Plan de Revitalización de El Gancho; y el CEIP Tenerías, incluido en el proyecto Revive Bruil. De este modo, durante el próximo curso se actuará en siete colegios, dos más de los previstos inicialmente en la convocatoria anual.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que "la transformación de los patios escolares es una inversión en salud, educación y calidad de vida para las próximas generaciones. 'Adapta tu patio' demuestra que las soluciones basadas en la naturaleza son capaces de mejorar el día a día de nuestros colegios y, al mismo tiempo, reforzar la estrategia con la que Zaragoza está impulsando su infraestructura verde, avanzando hacia una ciudad más resiliente y consolidando una candidatura sólida para convertirse en Capital Verde Europea 2028."

"Adapta tu patio" ha sido seleccionado como finalista de los premios New European Bauhaus, promovidos por la Comisión Europea, que distinguen iniciativas capaces de combinar sostenibilidad, inclusión y calidad de los espacios urbanos. Se trata de la segunda ocasión consecutiva en la que una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza alcanza la fase final de estos galardones, después de que El Bosque de los Zaragozanos lograra ese mismo reconocimiento en 2024.

Objetivos

El Ayuntamiento destina cada año 250.000 euros para ejecutar las actuaciones en cinco patios escolares, con una inversión de 50.000 euros por centro, IVA incluido. A esta cantidad se añaden 18.000 euros destinados a la redacción de las memorias ejecutivas, las sesiones de cocreación con las comunidades educativas, la dirección de obra y la realización del mural artístico que se incorpora a cada intervención con la participación de un artista local.

La convocatoria se dirige a los 73 colegios públicos de Zaragoza y establece tres modalidades de participación para adaptarse a la realidad de cada centro.

La Modalidad A está destinada a aquellos colegios que ya han iniciado procesos de renaturalización de sus patios y cuentan con grupos de trabajo consolidados.

La Modalidad B se dirige a colegios que todavía no han iniciado ese proceso de transformación y que, en muchos casos, presentan mayores niveles de vulnerabilidad.

La Modalidad C está reservada a los centros de educación especial, que disponen de un procedimiento específico adaptado a las necesidades de su alumnado y desarrollado en colaboración con toda la comunidad educativa.

Con las incorporaciones del próximo curso, el programa seguirá ampliando un proyecto que ya ha permitido transformar los patios de los colegios Hispanidad y José María Mir durante su primera edición, así como los de Alborada, Marcos Frechín, Moreno Calvete, Joaquín Costa y Domingo Miral durante el curso 2025-2026.

Más sombra y arbolado

El objetivo de "Adapta tu patio" es impulsar la renaturalización y la adaptación climática de los patios de los colegios públicos mediante la incorporación de árboles y vegetación, nuevas zonas de sombra, pavimentos permeables, huertos escolares y espacios destinados tanto al juego como al aprendizaje al aire libre. Todas estas actuaciones se diseñan de manera participativa junto con las comunidades educativas, de forma que cada intervención responda a las necesidades específicas de cada centro y contribuya a convertir los patios en espacios más confortables, inclusivos y sostenibles.

La iniciativa responde a uno de los principales retos derivados del cambio climático en el entorno urbano: el incremento de las temperaturas, las olas de calor y el efecto isla de calor. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento busca reducir la exposición del alumnado y del personal docente a las altas temperaturas, mejorar la gestión del agua de lluvia y aumentar la resiliencia climática de los centros educativos. Entre sus beneficios directos destacan la creación de refugios climáticos para la infancia, la mejora del confort térmico de los patios, la reducción de los riesgos para la salud asociados al calor extremo y el incremento de la biodiversidad mediante la incorporación de soluciones naturales.

A estos efectos se suman otros beneficios que trascienden el ámbito educativo. La transformación de los patios escolares favorece la calidad ambiental, mejora la calidad del aire, fomenta el juego, la convivencia y la socialización, impulsa el aprendizaje al aire libre y la educación ambiental y contribuye a crear espacios más accesibles e inclusivos. Además, estas actuaciones fortalecen la infraestructura verde de Zaragoza y benefician no solo al alumnado, profesorado y familias, sino también al vecindario y al conjunto de la ciudad al incrementar su capacidad de adaptación frente al cambio climático.