Los bares de Zaragoza aprovechan el tirón del eclipse y no bajan la persiana en agosto: "Estamos expectantes"

Agosto es un mes que para la hostelería en Zaragoza no tiene un gran peso. Lo llaman mes "valle" ya que muchos son los que abandonan la ciudad para huir de las altas temperaturas que ofrece la capital y los establecimientos aprovechan para cerrar sus puertas esas semanas para descansar y coger fuerzas para la temporada de otoño con las Fiestas del Pilar.

Sin embargo, este 2026 se presenta un agosto atípico ya que a mitad de mes, la comunidad y su capital vivirán el fenómeno natural del eclipse total de sol que se podrá ver al 100% en puntos de la ciudad.

Las reservas de hoteles ya hablan de gran afluencia con unas reservas que rozan el lleno -un 84% de ocupación- y que esperan llegar a completar las plazas con las reservas de última hora como trasladan desde Horeca.

Con estos datos, desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia confiesan que viven el evento con "expectación".

"Esperamos que ese público que se aloja en la ciudad vaya a tener también un consumo en los establecimientos", señala Luis Femia, gerente de la citada asociación.

Un consumo que no solo tiene la perspectiva de que tenga un impacto el día 12 de agosto, momento del eclipse, sino también en el día anterior y posterior.

No se baja la persiana

Ante el aluvión de turistas que se concentra en gran medida en el público internacional, los bares y restaurantes han tenido que cambiar sus planes de verano que pasan por cerrar unas semanas en agosto.

"Nos están trasladando que con motivo del eclipse, muchos van a mantener oferta esa semana, aunque habitualmente sí que cerraban", confiesa Femia.

Esta realidad se va a dar sobre todo entre los establecimientos del centro, donde se concentra el grueso de turistas. Por lo que se espera que haya "una amplia oferta" de bares y restaurantes para "poder acoger a todos aquellos que nos visiten".

Aunque si incide en que en cuestión de barrios más periféricos y alejados del centro, se está manteniendo la costumbre de cerrar y "la oferta será más limitada".

A pesar de las altas previsiones de ocupación y una gran expectativa, Femia confiesa que "no hay un volumen de reservas significativo de momento". Por lo que indica que se concentrará todo en la última hora o en consumiciones sin reserva.

De esta forma, aplaude que estos fenómenos tengan lugar en la capital ya que "tienen una trascendencia transnacional y lo que hacen es posicionar Zaragoza y Aragón en el mapa".

Asimismo, el eclipse va a ayudar a paliar un verano que los bares han sufrido altas temperaturas lo que ha ocasionado que las terrazas se queden vacías y el consumo disminuya.

Julio ha resultado un mes "flojo" que se sustentó sobre todo en el Mundial de fútbol que permitió "mantener estable la facturación".

Por lo que, el eclipse solar total esperan que sea "un revulsivo" para los establecimientos de Zaragoza.

Menús especiales

Algunos restaurantes que se mantendrán abiertos buscan aprovechar el fenómeno astronómico ya no solo en cuestión de facturación sino también para variar en sus opciones de la carta.

"Muchos apuestan por potenciar el producto de cercanía, de calidad diferenciada y de temporada, sobre todo, para aquellos que vienen de fuera de la ciudad e, incluso, del país", señala Femia.

Por ejemplo, el Restaurante Celebris del Hotel Hiberus ha preparado una propuesta culinaria recorre las distintas fases de este fenómeno astronómico.

Su presentación de tres platos está compuesto por productos aragoneses como el solomillo de ternera, el melocotón de Calanda o tomate rosa de Barbastro, entre otros.