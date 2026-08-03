Vox se cierra en banda y no permitirá que se multe ni 20 días en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza

PP y Vox tendrán que seguir negociando después de las vacaciones cómo se va a modificar, finalmente, la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza.

Un acuerdo al que se llegó a finales de febrero de este 2026 y que a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, le dio el voto que necesitaba para sacar los presupuestos de este ejercicio adelante.

La condición de Vox, en aquel momento ya con Eva Torres a la cabeza del grupo municipal, era que las sanciones estuvieran vinculadas a los episodios de alta contaminación. Es decir, que la ZBE se active casi o ningún día.

Pero, después de más de medio año de reuniones entre ambos partidos, lo único que está claro es que los de Abascal quieren que se multe ni un solo día a los ciudadanos. También que la alcaldesa, Natalia Chueca, tiene muy claro sus límites: no tener que renunciar a los 22 millones de las ayudas al transporte.

Básicamente, lo mismo que ya se sabía hace seis meses. Y esto, por fácil que pueda parecer, es en lo que no acaban de encontrar una solución que se acerque a ambas posturas.

Este pasado miércoles tuvo lugar la última reunión antes de que comenzara agosto y, con este, las vacaciones de verano en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Y parecía que, llegados a este punto, algo en claro se había sacado a través del informe que, también hace varios meses, mandaron redactar para definir qué es exactamente un episodio de alta contaminación.

Pero parece ser que esta definición todavía no está muy clara. O, al menos, parece ser que cada uno la entiende -o la quiere entender- a su manera.

Unos 20 'episodios de contaminación' al año

Según ha podido saber este diario, el encontronazo -o punto crítico- en la negociación parece haber sido la última propuesta planteada por parte del Gobierno municipal que, aproximadamente, supondría que en la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza se multe unos 20 días al año (cuando parece ser que en otras ocasiones los niveles de NO2 han estado más disparados).

Este nivel de contaminación se mediría a través de las ocho estaciones que hay en la ciudad. Estas se encuentran ubicadas en la calle del Cineasta Carlos Saura, en la avenida de Soria, en la plaza Aragón, en el barrio del Picarral, en Jaime Ferrán, en Las Fuentes, en Luis Vives y en Roger de Flor.

Los contaminantes que se monitorizan son: SO2, CO, NO, NO2, NOx, O3, H2S, C6H6, PM10, PM2.5, As, Pb, Cd y Ni.

Pero este, además de ser un planteamiento que no convence a los de Abascal, todavía no acaba de definir algunos detalles como cuántas horas tienen que estar los niveles de NO2 disparados para que se considere un episodio de alta contaminación y, por ende, para que se sancione en la ZBE.

Todo esto, que hasta ahora se había tratado discretamente entre ambos partidos, saltó por los aires este miércoles, cuando la consejera de Hacienda anunció el proyecto de ordenanzas fiscales del Gobierno municipal.

Tensión entre socios

¿Por qué? Básicamente, por la respuesta de Eva Torres poco después de darse a conocer que, entre otros impuestos, el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) se mantenía congelado para 2027. La portavoz de Vox presentó una proposición normativa para rebajar esta ordenanza fiscal. Decisión que sorprendió y no cayó bien en el tejado del PP.

Ni 24 horas pasaron que la alcaldesa de Zaragoza trasladó, en declaraciones a los medios, su malestar ante los actos de su socio de presupuesto. Además de criticar este gesto, sacó a relucir también que "de repente parece que no les gusta tampoco lo que hemos hablado de la ordenanza de la ZBE, después de todo el trabajo".

Y esta contestación derivó en otra de Torres, que aseguraba que la negociación estaba todavía "muy lejos" de estar cerrada y que quedaba "mucho trabajo de estudio por delante".

La intención desde Vox es que se arme un modelo legal que no comprometa las ayudas del transporte y que no multe a los ciudadanos. "Zaragoza no es una ciudad contaminada, no necesita una ZBE", aseguró Torres, insistiendo en que esto mismo es lo que pretenden demostrar desde el partido con esta ordenanza.