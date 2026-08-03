El PSOE critica el "tasazo" de Azcón y Chueca en la vivienda protegida: "¿Qué familia tiene 70.000 euros ahorrados?"

Desde el PSOE Zaragoza han criticado un nuevo "tasazo" en el precio de la Vivienda de Protección Aragonesa (VPA).

Tal y como lo ha denunciado este lunes la concejal socialista Ros Cihuelo, este tipo de vivienda ha incrementado hasta 50.000 euros su precio, tras las dos últimas subidas del módulo residencial aprobadas por el Gobierno de Aragón en los últimos meses y con "la complicidad de la alcaldesa de Zaragoza".

Según Cihuelo, debido a este "tasazo" de Chueca y Azcón, una vivienda protegida tipo de 90 metros cuadrados con garaje y trastero ha pasado de costar unos 203.600 euros "a más de 254.000 euros", lo que supone un aumento de 50.556 euros (24,83 %).

"La vivienda protegida deja de proteger cuando una familia necesita casi 70.000 euros de ahorro para poder acceder a ella", ha afirmado Cihuelo.

Frente a esto, la concejal socialista propone una Estrategia Zaragoza-BEI 2030 para financiar un gran parque municipal de vivienda pública de alquiler asequible mediante instrumentos del Banco Europeo de Inversiones.

"La iniciativa plantea preparar promociones financiables por el BEI, negociar una línea de financiación específica y reforzar Zaragoza Vivienda como operador público", ha explicado Cihuelo.

Ha subrayado que "Europa ya ha decidido que para proteger la cohesión de la UE y su competitividad va a financiar la construcción de hogares. Zaragoza no puede quedarse fuera de esa oportunidad".

El principal problema

Cihuelo sostiene que el principal problema es la elevada cantidad de ahorro previo necesaria para acceder a una hipoteca, que cifra en cerca de 69.300 euros.

"¿Qué joven pareja o familia trabajadora tiene casi 70.000 euros ahorrados solo para que el banco le conceda la hipoteca de un piso protegido? Ninguna. El PP ha firmado la sentencia de expulsión al acceso a un hogar de VPA a los jóvenes y familias trabajadoras de Zaragoza", ha denunciado la concejal socialista.

Cihuelo también ha alertado de la tensión del mercado del alquiler en Zaragoza, donde asegura que "ya se pagan hasta 500 euros por una habitación compartida".

Asimismo, la edil socialista ha criticado la política de vivienda del PP en Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza. "El urbanismo no puede limitarse a ordenar parcelas o gestionar licencias. La finalidad del urbanismo no es proteger el valor de los activos inmobiliarios. Su misión es garantizar que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida digno y acceder a un hogar", ha subrayado.

La concejal socialista ha señalado también a la alcaldesa Natalia Chueca por ser "la cómplice necesaria de la política de vivienda impulsada por Jorge Azcón desde el Gobierno de Aragón".

"La alcaldesa ejerce de delegada comercial de Azcón en Zaragoza. No solo le entrega gratuitamente los suelos dotacionales destinados a proveer de servicios públicos a los barrios en expansión, sino que es cómplice de la exclusión al derecho a un hogar de la clase media zaragozana que es la más afectada por el incremento brutal de la VPA", ha reclamado.

La edil socialista ha recordado que algunas de las últimas promociones de alquiler asequible ya alcanzan mensualidades próximas a los 880 euros, muy alejadas de lo que puede asumir una gran parte de la población joven y trabajadora de Zaragoza.