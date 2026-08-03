Los hoteles de Zaragoza rozan el lleno el día del eclipse con gran presencia internacional: "Atrae un perfil que no suele venir"

El eclipse total de sol se ha convertido en una atracción de turistas. A menos de diez días de que llegue el especial día 12 de agosto en el que se podrá disfrutar del fenómeno natural, Zaragoza ya disfruta de unos niveles de ocupación hotelera que rozan el lleno.

Según los datos presentados este lunes por Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles, la capital aragonesa se encuentra a un 84% de ocupación los días 10, 11 y 12 de agosto. Por su parte, la fecha clave ya se encuentra en un 93%, mientras que la noche del 10 es de un 69% y el 11 de un 89.

Presencio ha destacado que "aún quedan plazas disponibles", pero confía en las reservas de última hora.

Ante estos datos, ha subrayado el interés generado por este fenómeno que ha provocado "atrae un perfil de cliente que no suele venir a Zaragoza en estas fechas".

La mayor demanda se ha producido por el público internacional (57%) destacando la procedencia de viajeros de Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Reino Unido, Alemania y Japón.

Por su parte, el público nacional representa un 43%. Unos datos que ha incidido "tradicionalmente es al revés".

Este evento, así, ha ocasionado que las ocupaciones del mes de agosto en la capital se hayan visto "afectadas" suponiendo un repunte de ocupación globales superiores ya que se ha alcanzado, de momento, el 66% frente al 61% del año pasado.

La provincia de Zaragoza también está viendo las consecuencias del eclipse y se sitúa en un promedio del 76% de ocupación en esas fechas. Sin embargo, en el cómputo general de agosto se ve un descenso de la ocupación del 64 al 60%.

Una incidencia que también se ha dado durante el mes de julio en la provincia en el que ha descendido un 6% las reservas (57%).

Mientras tanto los datos de Zaragoza son "muy similares" al del año anterior tanto en la capital. La ocupación se ha mantenido en un 68%, frente al 67% del año anterior.

Septiembre con reservas de última hora

De cara a septiembre, la ocupación se ve afectada, como ha dicho Prudencio, por la "reanudación de la normalidad". Por lo que en estos momentos en Zaragoza se sitúa en un 65% de reservas y en la provincia un 55.

"Lo que observamos es que las reservas no se están haciendo de una forma tan anticipada. Las reservas se hacen más al momento de la llegada", explica Prudencio.

De esta forma, confía en que "queda mucho verano por delante" y se mantiene "optimista" ya que septiembre tiene fechas señaladas como los festivales Vive Latino, FIZ y congresos.