Los bomberos controlan un aparatoso incendio en una nave industrial de Pinseque (Zaragoza)

Efectivos del Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y del Ayuntamiento de Zaragoza han logrado controlar un aparatoso incendio que se ha declarado este domingo por la tarde en una nave industrial situada a la entrada de Pinseque.

Las llamas, según han informado desde la DPZ, han destruido la maquinaria y los depósitos almacenados en el interior del edificio. No ha habido que lamentar heridos.

El fuego ha permanecido confinado en el interior de la nave y no se ha propagado al exterior.

La elevada carga de fuego existente en las instalaciones ha obligado a desplegar un importante operativo de extinción, en el que han participado tres autobombas urbanas y tres camiones nodriza.

Además, las labores de extinción han contado con el apoyo voluntario de un camión cisterna, que ha colaborado en el suministro de agua para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El incendio ha podido ser controlado, evitando que las llamas alcanzaran otras zonas o edificaciones cercanas.