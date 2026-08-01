Zaragoza da un paso más para convertir la plaza del Pilar en un espacio más verde y accesible: este mes comenzarán las obras

La fuente de Goya, en la plaza del Pilar. Ayuntamiento de Zaragoza

El Gobierno de Zaragoza ha sacado a licitación las obras de reforma del vaso Patagonia de la Fuente de la Hispanidad y la renaturalización de toda la Plaza del Pilar, dentro de una actuación más amplia para modernizar y revitalizar el corazón monumental y social de la ciudad.

También se ha aprobado el proyecto de reforma de la Fuente de Goya, tras recibir la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, por lo que sus obras podrán ponerse en marcha en los próximos meses.

Con esta intervención se dará un nuevo impulso al gran salón de Zaragoza, el espacio público más emblemático de la ciudad y uno de los principales puntos de encuentro y disfrute tanto para los zaragozanos como para quienes visitan la capital aragonesa.

Desde el Gobierno de Natalia Chueca destacan que el objetivo con esta reforma es conseguir "una plaza del Pilar más amable, más accesible, más verde y preparada para afrontar los retos climáticos del futuro, sin perder la esencia monumental y patrimonial que la hace única".

Por un lado, las obras de la Fuente de la Hispanidad, que salen ahora a licitación, comenzarán después de la celebración de la Navidad y finalizarán en el primer semestre de 2027, con una inversión de 497.179,77 euros.

La actuación transformará el actual vaso Patagonia en una gran fuente lúdica transitable y sin profundidad, completamente integrada en el pavimento de la plaza y libre de obstáculos arquitectónicos.

"De esta forma vamos a evitar que haya personas que se caigan al vaso, como ha ocurrido en alguna ocasión, especialmente personas invidentes", se ha señalado, añadiendo que "ser la capital europea de la accesibilidad es una responsabilidad y por ello debemos" actuar en consecuencia.

La nueva instalación contará con 24 surtidores dinámicos con iluminación y programación automatizada, creando un espacio accesible, seguro y plenamente integrado en la vida cotidiana de la plaza. Seguramente esta plaza se convertirá en un punto de divertimento para los más pequeños en los días de más calor en la ciudad.

Renaturalización de la plaza

También sale a licitación la renaturalización de la Plaza del Pilar, con más vegetación, nuevos árboles de la misma especie —magnolios—, cubiertas verdes y alcorques ajardinados, con una inversión de 372.061,96 euros.

En total se actuará sobre 79 alcorques existentes y se crearán otros 18 nuevos, además de incorporar especies mediterráneas adaptadas al clima de Zaragoza y plantas colgantes que crearán una especie de cortina verde sobre parte de la plaza.

Las dos pérgolas de la Plaza del Pilar contarán con cubiertas vegetales y vegetación colgante, generando nuevas zonas de sombra y confort ambiental en uno de los espacios más visitados de Zaragoza.

La puesta en marcha de ambas fuentes y el incremento de las superficies verdes permitirán reducir el efecto isla de calor y mejorar el confort térmico de la Plaza del Pilar, especialmente durante los meses de verano.

La actuación ampliará en más de 300 metros cuadrados la superficie verde de la plaza y favorecerá la biodiversidad urbana mediante la plantación de especies adaptadas al clima mediterráneo y capaces de atraer insectos y microfauna. En total, las cubiertas vegetales incorporarán más de 670 metros cuadrados de vegetación entre plantas vivaces, sedum y especies colgantes.

La Fuente de Goya

Por su parte, el proyecto de reforma de la Fuente de Goya ha recibido ya la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, un paso necesario dado el carácter monumental del conjunto, lo que permitirá avanzar hacia su licitación con una inversión prevista de 564.033,49 euros.

La previsión es que las obras comiencen después de las Fiestas del Pilar.

Supondrá una transformación integral del conjunto monumental para hacerlo más permeable, accesible y más seguro, reduciendo el tamaño actual de la fuente para ganar espacio peatonal y mejorar la circulación de visitantes en uno de los puntos con mayor tránsito de la plaza, además de evitar las filtraciones de agua que sufría el aparcamiento subterráneo.

La nueva configuración eliminará barreras arquitectónicas y visuales, mejorará la contemplación del conjunto monumental y permitirá que las esculturas realizadas por el escultor Federico Marés y las plataformas sean accesibles también para personas con movilidad reducida.

Además, se renovarán completamente las instalaciones hidráulicas, de iluminación y recirculación del agua para devolver a la fuente su funcionalidad y garantizar un mantenimiento más eficiente, evitando elevados costes energéticos y pérdidas de agua.

El conjunto de las actuaciones se desarrollará respetando plenamente el carácter monumental y patrimonial de la Plaza del Pilar, manteniendo los materiales nobles y la coherencia estética del conjunto urbano.