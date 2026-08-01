Ya es oficial: ayudas de hasta 6.000 euros para emprendedores con proyectos innovadores en Zaragoza

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, visitando uno de los comercios. Ayuntamiento de Zaragoza Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una nueva línea de ayudas para apoyar al tejido empresarial de la ciudad, que se suma a las impulsadas en las últimas semanas, reflejando el compromiso del Gobierno municipal con la dinamización de la actividad económica que generan los autónomos y pequeñas y medianas empresas.

La convocatoria, dotada con 75.000 euros, tiene como objetivo apoyar la creación, el crecimiento y la consolidación de proyectos emprendedores, fomentando la creación de empleo estable y el desarrollo de iniciativas viables e innovadoras.

Asimismo, busca impulsar la digitalización de las empresas y favorecer la apertura de negocios en locales a pie de calle para contribuir a la revitalización comercial de los barrios.

Hasta 6.000 euros

Cada proyecto podrá recibir una subvención de hasta el 80% del presupuesto presentado, con un límite máximo de 6.000 euros por beneficiario.

Podrán optar a estas ayudas personas físicas y jurídicas cuyos proyectos empresariales tengan una antigüedad inferior a tres años desde su constitución y que estén vinculados a alguno de los programas municipales de emprendimiento.

Entre ellos se encuentran las empresas incubadas o aceleradas en espacios municipales, las personas participantes en programas municipales de formación para el empleo que hayan iniciado un proyecto empresarial, los integrantes de la red 'Made in Zaragoza', las empresas ubicadas en los locales creativos o aquellas vinculadas a otros programas de emprendimiento impulsados por el Ayuntamiento.

El plazo para presentar la solicitud será de 15 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

Con esta convocatoria, el Gobierno municipal refuerza "su compromiso con el emprendimiento como motor de desarrollo económico y social, promoviendo proyectos innovadores, la transformación digital de las empresas y la implantación de nuevos negocios en locales a pie de calle que contribuyan a revitalizar la actividad económica de los barrios".

"Queremos consolidar a Zaragoza como una ciudad de referencia para el emprendimiento y la innovación tecnológica", ha manifestado.