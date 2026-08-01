Así es el nuevo modelo de bus que Zaragoza está poniendo a prueba en sus calles: "Va como un tiro, ojalá todos así"

Desde este lunes, 27 de julio, por Zaragoza circula un nuevo autobús urbano. Se trata de un Irizar ieBus Efficient de 12 metros, el último lanzamiento de la marca.

Avanza ha adquirido esta nueva unidad durante tres semanas para poner a prueba su autonomía y funcionamiento en las calles de la capital aragonesa.

La línea escogida inicialmente para esta prueba piloto, al igual que con muchas otras, es la 38 (Bajo Aragón-Vía Hispanidad). Aunque desde la empresa no descartan ampliar el recorrido a otras en función de cómo avance el vehículo durante estos días.

Lo cierto es que, por lo que parece, el nuevo Irizar va "como un tiro". Al menos eso asegura uno de los conductores de Avanza que ha probado durante esta semana el autobús.

Tras cinco días de viajes, el trabajador traslada que "no hay ningún pero" con este modelo e incluso declara que, si fuera por el mismo, "todos los buses de Zaragoza serían como este".

Entre sus características principales destaca el aumento de capacidad embarcada a 512 kWh, mejoras en la climatización tanto del puesto del conductor como de los pasajeros, y un nuevo motor que optimiza el consumo hasta un 10%.

Además, el nuevo bus de Irizar es más ligero que modelos anteriores, lo que aporta mejoras en consumos y autonomía.

Su aspecto también es diferente del ieTram que circula por Zaragoza desde 2022. El pasillo y las puertas se han ampliado para mejorar la accesibilidad, y su interior es más espacioso, ofreciendo una mayor capacidad de pasaje.

"En el primer modelo los carritos de bebé y las sillas de rueda no cabían por la puerta", explica el trabajador.

Además, se ha habilitado un amplio espacio para personas con movilidad reducida dentro del vehículo, junto a la puerta central.

Otro de los puntos que ha mejorado "bastante" es la visibilidad del conductor en este modelo. "En el anterior había problemas porque el pilar izquierdo era demasiado ancho. En este modelo se ve todo a la perfección", confirma el trabajador, este viernes, durante un viaje de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en el vehículo por Zaragoza.

"Hace hasta frío dentro"

Sobre la climatización, el conductor señala que "va genial", pese a que el primer día "dio un poco de fallos durante la primera vuelta". Es más, dice que este mismo jueves, durante uno de los recorridos, "los usuarios tenían hasta frío y eso que el aire acondicionado estaba puesto al mínimo".

Este test es una de las pruebas que desde el Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza están llevando a cabo para introducir en Zaragoza las novedades de movilidad para hacer la flota aún más sostenible.

Por ejemplo, aparte de los Irizar y Mercedes 100% eléctricos que hace unos meses llegaron a Zaragoza, en los últimos años se han testado vehículos de las marcas BYD, Volvo, Alfabus, Vectia, Solaris, King Long, Iveco, VLD Citea o Alstom.

Además, después del verano está prevista la llegada de otros 23 nuevos Mercedes Benz eCitaro incluidos en la fase tres del proyecto de electrificación de la flota urbana de Zaragoza.