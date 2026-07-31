Así avanza la inspección de edificios en el Tubo de Zaragoza: las humedades y los balcones son el mayor número de afecciones

El Ayuntamiento de Zaragoza pasará revista a un total de 42 fincas en el entorno del Tubo. Inicialmente eran 17 los inmuebles que el Consistorio iba a inspeccionar.

Las inspecciones, llevadas a cabo por los técnicos del Servicio de Inspección Urbanística, se iniciaron el pasado 16 de junio y ya se han revisado un total de 16 edificios y 3 solares. Un chequeo que, con la ampliación, supone el 45,95% del total (con 37 fincas y 5 solares).



"El compromiso del Gobierno de Zaragoza con la seguridad arquitectónica, la salubridad y la protección del patrimonio en nuestro Casco Histórico es permanente y metódico. Tras intervenir intensamente en la zona de Pignatelli y Zamoray, hemos trasladado el foco del Plan Especial a las calles Cinegio, Estébanes, Libertad y Cuatro de Agosto, en pleno entorno de El Tubo", ha recordado Víctor Serrano.

"Hablamos de un espacio cívico fundamental, de máxima afluencia ciudadana, comercial y turística, donde resulta indispensable adelantarse a la degradación física de los inmuebles, garantizar una seguridad estructural absoluta y evitar cualquier potencial afección sobre la vía pública", ha destacado el consejero.

Primeras conclusiones

Por el momento, las primeras conclusiones son "altamente tranquilizadoras" respecto a la seguridad civil inmediata y la habitabilidad de la zona.

El dato más destacado es que no ha sido necesario decretar ningún desalojo en los inmuebles inspeccionados. Concretamente, hay 4 inmuebles (25% de los visitados), que presentan unas condiciones constructivas óptimas y cumplen de forma intachable con los estándares normativos de habitabilidad y ornato.

Otros 10 inmuebles (62,50% de los visitados) concentran deterioros menores derivados del paso del tiempo y del uso tales como desgaste de revestimientos, desconchados puntuales o filtraciones superficiales, sin afectación a la capacidad portante.

Además, para un inmueble se ha prescrito la necesidad de ejecutar reparaciones de grado medio para corregir anomalías constructivas acumuladas y hay otro edificio que presenta deficiencias severas en su sistema estructural, que obligan a acometer obras prioritarias de consolidación, aunque sin riesgo inminente de colapso ni necesidad de desalojo.



Asimismo, "en lo concerniente a la seguridad directa del peatón, únicamente uno de los 16 inmuebles visitados ha mostrado riesgo de afección hacia la vía pública, habiéndose tramitado ya por parte del servicio municipal las correspondientes órdenes cautelares de afianzamiento exterior", ha apuntado Serrano.

Humedades y balcones

En cuanto a las lesiones constructivas detectadas, las humedades y las deficiencias en balcones y voladizos encabezan el listado de patologías, afectando cada una de ellas a 11 fincas.

Estas cifras representan una incidencia del 68,75 % sobre el conjunto de edificios con daños evaluados y un peso estadístico del 29,73 % respecto al parque global de este ámbito.

En un segundo nivel de prevalencia, las lesiones relativas a la conservación general inciden directamente en 9 inmuebles, lo que supone el 56,25 % de las fincas afectadas y un 24,32 % sobre el total del sector del ámbito evaluado.



En lo que respecta a la estabilidad estructural y a la conservación de las envolventes superiores, la inspección técnica constata que las patologías en la estructura del edificio alcanzan a 8 fincas, lo que equivale a la mitad (50%) de los inmuebles con afecciones y a un 21,62% del total del ámbito.

Por su parte, los daños identificados en cubiertas y la presencia de agentes xilófagos se registran en 6 inmuebles respectivamente, suponiendo una incidencia del 37,5% sobre los edificios con lesiones y un 16,22% sobre el total del ámbito en cada caso.

Finalmente, si bien se han detectado deficiencias de menor alcance en 5 fincas (31,25% sobre los edificios y 13,51% del ámbito total), el estudio arroja datos positivos en términos de seguridad urbana: las situaciones de riesgo con posible afección se circunscriben de forma aislada a 1 única finca (2,70% del total) y se ha verificado una presencia nula de fibrocemento en la totalidad de las fincas del sector.



En este punto, adquieren un protagonismo importante las humedades (68,75%), cuya reparación en el entorno de El Tubo entraña dificultades técnicas excepcionales. Víctor Serrano ha pormenorizado las causas de este fenómeno: "Las humedades presentan aquí una especial complejidad de diagnóstico y tratamiento porque afectan de manera directa a bodegas antiguas de ladrillo y piedra ubicadas en los sótanos y subsuelos de las edificaciones históricas. Por otra parte, la dinámica hidrológica de estos muros ciegos se ve notablemente agravada por la presencia en el entorno de distintos solares vacíos, cuyos terrenos expuestos a la intemperie facilitan la infiltración y absorción de aguas pluviales hacia las medianeras colindantes".

Fachadas

Por otro lado, la protección de la vía pública ha motivado también una exhaustiva revisión de las envolventes exteriores.

Esto es, tanto la conservación de balcones como de fachadas registran una alta tasa de incidencias, aunque en su inmensa mayoría se corresponden con temas leves como desconchados de enfoscados, oxidación en barandillas de forja o pérdida de recubrimientos superficiales, si bien la ordenanza municipal exige su inmediata subsanación para evitar el más mínimo riesgo de desprendimiento en calles de alta densidad peatonal.

De manera paralela, los informes municipales constatan la presencia de insectos xilófagos en el 37,5% de las fincas inspeccionadas. Al tratarse de edificaciones tradicionales que emplean de forma intensiva la madera en sus entramados de forjados y cerchas, la aplicación de tratamientos curativos y la sustitución de viguetas afectadas resulta imperativa.

Asimismo, las patologías en cubiertas y el envejecimiento de las redes de saneamiento e impermeabilización completan el cuadro de reparaciones requeridas. Es digno de mención técnica que no se ha detectado presencia alguna de fibrocemento en ninguna de las propiedades evaluadas hasta la fecha.

La ITE

Del mismo modo, el trabajo de inspección ha sacado a la luz un cumplimiento desigual del deber registral de conservación por parte de los propietarios, ya que solo el 50% de las edificaciones visitadas (8 de 16) tiene en regla el registro de su Inspección Técnica de Edificios (ITE) favorable.



"Que la mitad del parque auditado en El Tubo carezca de la ITE favorable registrada es un déficit de responsabilidad que no podemos permitir en el corazón turístico de la ciudad. Vamos a actuar con máximo rigor administrativo, dictando las correspondientes órdenes de ejecución de obras y los requerimientos ITE preceptivos, al tiempo que ponemos a disposición de las comunidades todo el asesoramiento y la orientación técnica de los servicios municipales", ha aseverado Víctor Serrano.