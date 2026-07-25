Multan con 3.000 euros a un conocido bar a 10 minutos del centro de Zaragoza: sobrepasó el nivel de ruido

El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado un procedimiento sancionador contra un conocido bar de noche situado a pocos minutos de plaza España.

Según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, celebrada este pasado jueves en el Ayuntamiento, la Policía Local pilló a los dueños del Barnoon saltándose las normas.

Concretamente, el establecimiento habría superado en hasta 4,06 decibelios el nivel máximo de ruidos permitidos por la normativa municipal.

El límite de ruido permitido por la Ordenanza para la protección contra Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento sitúa en horario nocturno (de 22.00 a 08.00) en 30 decibelios en el interior de los dormitorios y viviendas, y de 55 en el exterior.

Así, esta infracción grave de la normativa municipal podría conllevar una multa de "601 a 30.000 euros y acumulativamente hasta 300.000 euros", según la ley 11/2005 de 28 de diciembre que regula los espacios públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.

No obstante, la gerencia de Urbanismo le ha impuesto una sanción de 3.000 euros a los dueños del establecimiento.

Otras sanciones

No es el único local que ha sido sancionado este jueves. Pal Mundo, bar con música ubicado en la calle Batalla de Lepanto, se expone a una multa de 4.201 euros.

El motivo sería, en este caso, la infracción del horario permitido por la normativa, según se señala en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo de este jueves.

Hasta cinco expedientes habría acumulado el local, sobrepasando el límite legal en hasta dos horas en una de las ocasiones.

Este tipo de actos pueden acarrear multas de hasta 30.000 euros según la ley 11/2005 de 28 de diciembre, que regula los espacios públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, por acumular varias faltas.

También por expedientes acumulados, aunque por otro tipo de faltas, se le impone a la discoteca Mamanuca, ubicada en calle Azoque, una sanción de 1.800 euros.

Según se señala en el orden del día, el establecimiento no cumplía con las medidas de prevención necesarias.

Este jueves también se decretó el cierre del establecimiento King Doner Kebab, en la calle de Francisco de Vitoria, por expediente acumulado.