Zaragoza mejorará su sistema electoral: de un mapa interactivo a un 'semáforo' de incidencias en los colegios

Un colegio electoral de Zaragoza, en las elecciones de este 8 de febrero. E.E Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza busca mejorar el sistema electoral. Para ello, ha sacado a licitación un contrato para que una empresa desarrolle un análisis del proceso con un presupuesto base de 18.148,79 euros.

El objetivo es, según se señala en los pliegos, transformar el modelo actual en uno nuevo automatizado porque "el procedimiento utilizado ahora presenta limitaciones graves que hacen necesario su cambio".

Así, la idea es analizar y desarrollar mejoras en dos partes del proceso. La primera compete a los colegios electorales (con todo lo que tiene que ver con la gestión de estos centros) y la segunda del personal electoral (es decir la gestión del personal de apoyo al operativo electoral).

Sobre la gestión de los centros de votación, se pretende administrar de forma centralizada toda la información. Para ello se solicita que el programa registre tanto los espacios de los comicios como la organización de cada uno de ellos.

Además, se demanda un sistema visual de "semáforos" que permita saber de un solo vistazo si un colegio está listo o si hay algún problema. Para todo esto, se pide la creación de un mapa interactivo con las localizaciones y el estado en el que se encuentran.

Este nuevo sistema busca también generar un control del personal de apoyo operativo. Para esto, se propone una gestión de todos los conserjes y del personal del Ayuntamiento que ayude el día de las elecciones.

También se demanda un sistema que permita que los trabajadores se apunten por internet para participar y que, este programa, reparta al personal automáticamente por los diferentes colegios teniendo en cuenta detalles como su antigüedad o en qué zona prefieren trabajar.

Además, creará la documentación de cada persona automáticamente y, si alguien cancela a última hora, el programa buscará inmediatamente a un sustituto de la lista de reservas.

Eso sí, se requiere a las empresas interesadas que el sistema que se desarrolle sea compatible con los sistemas y ordenadores que tiene el Ayuntamiento y, además, que cumpla estrictamente con la ley de protección de datos y evite accesos no autorizados.

Una vez que la empresa termine y entregue el programa, el Ayuntamiento será el dueño. Es decir, que el adjudicatario del contrato no podrá copiarlo, venderlo, ni usarlo para otras cosas.

El sistema deberá entregarse en plena funcionalidad, en el plazo máximo de 90 días desde que sea oficial el adjudicatario en la Oficina de Organización y Servicios del Ayuntamiento.